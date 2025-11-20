Affine Lwalalika à la présidence du conseil municipal de Longueuil

Affine Lwalalika a été officiellement nommée présidente du conseil municipal de la Ville de Longueuil lors de la première séance du conseil tenue mercredi. Conseillère du district Parc-de-la-Cité depuis quatre ans, elle a su se démarquer par sa capacité à «instaurer un climat de confiance», selon la Ville.

Avant les élections, Mme Lwalalika était membre du comité exécutif responsable de la culture, des communications, de l’immigration, des relations interculturelles, de la famille et de la condition féminine.

Affine Lwalalika entend assumer ses nouvelles fonctions en mettant l’accent sur la proximité avec les citoyens. Elle a souligné l’importance de l’écoute et du dialogue lors de sa première séance en tant que présidente. « Présider ce conseil est un honneur et une responsabilité que je mesure pleinement. Je m’engage à ce que chaque voix soit entendue et que la bienveillance guide nos échanges », a-t-elle déclaré.

Affine Lwalalika est diplômée en droit et a travaillé dans les domaines de la finance et de la politique, notamment au sein des cabinets de la ministre de la Justice du Québec et de la mairesse de Brossard. Maman de deux jeunes filles, elle réside dans le district Parc-de-la-Cité.

Mme Lwalalika est membre du parti de la mairesse Catherine Fournier, Coalition Longueuil. Ce parti a remporté l’ensemble des sièges au conseil municipal lors des élections du 2 novembre.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.