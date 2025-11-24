Saisie de drogues de 230 000$ à Montréal et Laval

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a réalisé une saisie de drogues d’une valeur estimée à 230 000$ lors d’une opération menée le 19 novembre 2025. Cette intervention visait à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants opérant dans la grande région de Montréal.

Deux individus ont été arrêtés, et des perquisitions ont eu lieu dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à Montréal, ainsi qu’à Laval.

Lors des perquisitions, les autorités ont saisi une variété de drogues, notamment 6 kilogrammes de cocaïne, 6695 grammes de méthamphétamine en cristaux (crystal meth), 25 000 comprimés de speed et 360 grammes de MDMA (ecstasy). En plus des substances illicites, une somme de près de 144 500$ en argent canadien a été récupérée.

L’opération a été menée par le Module des stupéfiants des Enquêtes par projet Est, en collaboration avec plusieurs unités du SPVM, dont le personnel du poste de quartier 31.

Arrestations et poursuites

Parmi les deux individus arrêtés, Karim Chawki, âgé de 33 ans, a été appréhendé dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Il a comparu détenu au palais de justice de Montréal le même jour pour faire face à des chefs d’accusation en matière de possession et de trafic de stupéfiants.

L’autre individu a été libéré sans accusation.

