On va continuer d’entendre parler des os**** de pistes cyclables

La course est lancée : qui pourra annoncer en premier que Soraya Martinez Ferrada va démanteler une piste cyclable?

Vous n’hallucinez pas, il y a une mini-frénésie en ce moment concernant les pistes cyclables. À chaque point de presse de la nouvelle mairesse, ou presque, elle se fait poser des questions là-dessus. C’était le cas quand François Legault était de passage à l’hôtel de ville. C’est arrivée encore tout juste avant la première séance du conseil municipal depuis son élection (celle-là c’était moi, je l’avoue). Entre deux prises de parole, on lit des articles concernant les pistes sur Berrry, sur Henri-Bourassa ou sur l’avenue Lajoie.

Et ça ne va pas arrêter.

C’est que, en annonçant son intention de lancer un audit sur les pistes cyclables – promesse remplacée par une promesse de diffuser deux audits qui existent déjà –, Mme Martinez Ferrada a, sans s’en rendre compte, tiré le coup de feu de départ pour tous les journalistes qui couvrent l’actualité municipale à Montréal.

Parce qu’il y a une base très mobilisée qui les aime, ces pistes cyclables – avec bonne raison, elles sont super utiles – et qui va vouloir s’informer. Et une autre partie de la population qui les déteste pour mourir. D’ailleurs, au conseil municipal hier, la plupart des questions des citoyens concernaient les pistes cyclables sur Berri (déménagée sur Atateken) et Henri-Bourassa. La moitié des intervenants voulait les démanteler, l’autre les préserver.

Mais c’est surtout parce qu’en disant qu’elle allait seulement analyser la situation avec un audit alors que certains de ses candidats disaient carrément vouloir retirer telle piste ou telle autre, elle a créé les conditions parfaites pour s’assurer d’avoir les journalistes à ses talons sur ce sujet précis.

Juste parce que c’est notre job de faire ressortir les contradictions entre ce que les babines disent et ce que les bottines font. Faut les garder à l’œil, ces politiciens-là.

Donc maintenant on se trouve dans le jeu un peu ridicule – mais nécessaire – de scruter chaque indice laissant entrevoir qu’une piste cyclable est en danger. C’est propice aux erreurs et aux exagérations. Moi-même je suis parti en trombe à Outremont parce que je croyais que la bande cyclable sur l’avenue Lajoie allait disparaître, avant de me raviser avec de nouvelles infos.

C’est pas juste les journalistes, soit dit en passant. Luc Ferrandez, ex-élu devenu commentateur radio, est tombé dans le même panneau que moi.

Sans parler des militants du vélo. On peut se fier sur eux pour dénoncer chaque mesure perçue comme un recul.

Fak si vous faites partie de ceux qui sont sur vos gardes et qui attendent impatiemment de voir ce qui va se passer, vous serez servis. Pour les autres… sans doute que Donald Trump a dit quelque chose qui pourra vous distraire.