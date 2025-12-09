Itinérance: soutien additionnel après un décès à Longueuil

Quelques fleurs sont déposées devant l'édifice de l'ancien restaurant Messina, où une personne en situation d'itinérance est décédée.

La Ville de Longueuil a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir les citoyens en situation d’itinérance durant l’hiver. L’annonce survient quelques jours après le décès d’un homme lors d’un incendie accidentel.

En partenariat avec plusieurs organismes, la ville met en place des initiatives pour assurer la sécurité des personnes vulnérables face aux rigueurs de l’hiver québécois. Comme l’an dernier, les personnes qui ne trouvent pas de place dans un refuge sont invitées à se rendre à la Halte-Répit, une halte-chaleur installée sous le pont Jacques-Cartier, près du stationnement du métro.

La Halte-Répit est le centre de plusieurs services hivernaux. Depuis la mi-novembre, elle propose une halte nocturne avec une salle réservée aux femmes, ouverte de 21 h à 9 h. Un café communautaire, ouvert 24/7 depuis le 1er décembre, offre aussi des services alimentaires en collaboration avec l’épicerie solidaire de l’Entraide Chez-Nous. Des boîtes à lunch gratuites sont aussi distribuées par l’organisme Macadam Sud.

Les organismes L’Abri de la Rive-Sud et la Halte du Coin offrent également des places supplémentaires pour permettre aux gens de se réchauffer.

Vigilance accrue

Longueuil a déployé des équipes d’intervention pour effectuer des tournées régulières des campements, selon un communiqué émis mardi. Ces équipes informent et sensibilisent les personnes en situation d’itinérance sur les ressources disponibles, telles que les hébergements et les haltes climatiques. Elles distribuent également des trousses hivernales.

Une vigie hebdomadaire est organisée avec les partenaires pour ajuster les interventions selon les besoins, en collaboration avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

La Ville invite aussi les citoyens à contacter le 311 pour indiquer la présence d’un campement ou d’une situation pouvant mettre à risque la sécurité d’une personne itinérante.

Ces mesures surviennent quelques jours seulement après la mort tragique d’un homme en situation d’itinérance. Selon Le Journal de Montréal, l’individu se serait installé dans le sous-sol d’un ancien restaurant fermé pour se réfugier du froid. Un incendie se serait ensuite déclenché, potentiellement à cause de la bonbonne de propane qu’il utilisait pour se réchauffer.

Le drame survenu samedi soir […] rappelle cruellement l’urgence de protéger les personnes vulnérables. Aucun être humain ne devrait perdre la vie dans un incendie simplement parce qu’il cherchait à se réchauffer. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Agir sur plusieurs fronts

Mme Fournier souligne que Longueuil fait face aux crises du logement, de la santé mentale et des surdoses, comme d’autres municipalités. Longueuil a d’ailleurs défrayé les manchettes plus tôt cette année à cause du déménagement d’un campement situé trop près d’une école primaire.

Longueuil, comme Montréal, a cessé tout démantellement de campements à défaut de trouver des endroits où loger les campeurs. Des campements peuvent toutefois être déménagés pour des questions de sécurité.

La Ville a élaboré un Cadre de référence et un Plan d’action de lutte à l’itinérance 2024-2026. Ce plan vise à agir sur les enjeux urgents et en amont de l’itinérance.

