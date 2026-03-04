REM – Un pas de plus vers l’antenne Anse-à-l’Orme

Le Réseau express métropolitain (REM) amorce une nouvelle phase d’essais dès le 6 mars pour préparer l’ouverture de l’antenne A3 – Anse-à-l’Orme. Les usagers devront toutefois être plus alertes à cause de ces essais s’ils ne veulent pas se retrouver à faire un transfert inutile.

À partir du 6 mars, trois directions seront disponibles sur le réseau du REM. Pour les usagers souhaitant terminer leur trajet entre Sunnybrooke et Deux-Montagnes, il est conseillé de privilégier un REM en direction A4 – Deux-Montagnes. Comme d’habitude, ces trains s’arrêteront à toutes les stations du trajet.

Les usagers pourront aussi prendre la direction Bois-Franc. Toutefois, la dernière station sera la station Bois-Franc. S’ils souhaitent poursuivre leur parcours, ils devront transférer vers l’antenne Deux-Montagnes. Les trains de la direction Bois-Franc poursuivront ensuite leur course vers l’antenne Anse-à-l’Orme pour continuer les essais.

Aucun changement n’affecte les trains en direction de Brossard.

Les informations concernant ces directions seront affichées sur les écrans en station et annoncées dans les voitures. Cette étape est cruciale pour permettre aux opérateurs de maîtriser la table horaire, qui détermine précisément l’horaire d’arrivée et de départ des voitures dans chaque station, ainsi que les intervalles entre chaque voiture.

Nouvelles fréquences de passage

En parallèle, de nouvelles fréquences de passage seront mises en place à compter du 6 mars. Ces fréquences correspondent aux niveaux de service prévus pour l’ouverture de la nouvelle antenne. Les ajustements visent à optimiser le service pour les usagers, tant aux heures de pointe qu’en dehors de celles-ci.

Ainsi, entre Brossard et Bois-Franc, un train du REM passera aux 3 minutes 30 secondes en heure de pointe. Entre Bois-Franc et Deux-Montagnes, la fréquence sera aux 7 minutes. En-dehors des heures de pointe, les passages seront aux 7 minutes et aux 15 minutes respectivement.

Aucune date de mise en service n’a encore été annoncée pour la nouvelle antenne du REM. La STM a entièrement revu son réseau d’autobus pour le centre et l’ouest de l’île en préparation à cette mise en service. La refonte des bus sera prête le 23 mars, mais sera seulement mise en oeuvre à la date d’ouverture de l’antenne Anse-à-l’Orme.

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