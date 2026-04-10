Salmonelle: chocoStyle 440 rappelle ses produits

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a émis une mise en garde concernant des produits chocolatés de l’entreprise chocoStyle 440, située à Laval, qui pourraient être contaminés par la salmonelle.

Produits concernés

Les produits visés par cette mise en garde sont les barres de chocolat aux pistaches et les bouchées de chocolat aux pistaches, vendus entre le 27 octobre 2025 et le 3 mars 2026. Les bouchées sont disponibles à l’unité ou en boîte d’assortiment.

Bouchées aux pistaches de l’entreprise chocoStyle 440.

Cette alerte fait suite à des rappels de produits alimentaires émis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. La contamination est liée à une éclosion nationale d’infections à Salmonella, causée par des pistaches importées d’Iran. Ces pistaches contaminées ont été distribuées dans divers établissements à travers le Canada, entraînant des mesures de précaution pour éviter la propagation de la bactérie.

D’autres entreprises comme Yupik, Adonis ou Le Pain Saj Express ont aussi fait l’objet de rappels en lien avec les pistaches iraniennes.

Le MAPAQ recommande fortement de ne pas consommer les produits mentionnés et de les retourner au point de vente pour un remboursement. Les consommateurs qui auraient déjà consommé ces produits et qui présentent des symptômes d’infection à Salmonella, tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou des douleurs abdominales, sont invités à consulter un professionnel de la santé.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.