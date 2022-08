GNL Québec: «la porte est fermée», affirme François Legault

François Legault se défend de tout intérêt à rouvrir la porte au projet de GNL Québec. «Il n’y a pas d’acceptabilité sociale au Québec. […] Le BAPE a refusé le projet. Donc, avec les informations que j’ai aujourd’hui, le projet est refusé et il n’y a pas d’intention de changer ça», a martelé le premier ministre et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) lors d’un point de presse ce mercredi.

Selon Radio-Canada, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon serait en effet ouvert à la réalisation du projet. Rappelons que celui-ci consiste à installer un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, en vue de l’exporter.

Le ministre caquiste aurait indiqué au fédéral que le gouvernement Legault voudrait remettre le projet sur la table après les élections. Ottawa ne serait pas opposé, toujours d’après nos confrères, à une relance du projet. Pourtant, en conférence de presse, M. Legault s’est montré fermement opposé au projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

On a refusé le projet et il n’y a rien de changé. On est ouvert à exporter de l’hydrogène vert en Allemagne, pas du gaz.

François Legault, premier ministre sortant et chef de la CAQ