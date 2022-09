PME: les libéraux veulent «moins de paperasse et moins de taxes»

Le Parti libéral du Québec (PLQ) promet aux petites et moyennes entreprises (PME) «moins de paperasse et moins de taxes». De passage à Drummondville, la cheffe du parti, Dominique Anglade, a présenté plusieurs engagements au coût total de 600 M$ par an.

Les libéraux promettent, s’ils sont élus, d’élargir l’application de la déduction pour petite entreprise (DPE). Cela permettrait notamment à des très petites entreprises et aux travailleurs autonomes de payer moins d’impôts.

En outre, le PLQ propose de diminuer le taux de cotisation des entreprises pour le fonds de service de santé (FSS) . Cette mesure coûterait 50 M$ à elle seule.

«Le Parti libéral a toujours voulu aider les entreprises à croître et à innover. Aujourd’hui, nous voulons donner un peu d’air à nos entreprises qui vivent les crises de la main-d’œuvre et de l’inflation. En réduisant les taxes sur la masse salariale et en nous engageant clairement à ne plus augmenter leur fardeau administratif, nous stimulerons la croissance économique et créerons de la richesse pour tous les Québécois», a déclaré la cheffe libérale.

La fiscalité pour réduire la pression

Parmi les 41 milliards de dollars de dépenses prévues dans le cadre financier du PLQ, 2 G$ seraient par ailleurs consacrés aux PME sur toute la durée du mandat.

La déduction pour petite entreprise (DPE) promise par les libéraux concernerait 25 000 petites entreprises et travailleurs autonomes. Un engagement qui se chiffre à 550 M$ par an, pour une dépense totale de 1,650 G$ sur cinq ans.

En outre, le PLQ veut adopter une loi sur l’allègement réglementaire fondée sur le concept du «1 pour 1». «Les entrepreneurs ont besoin de se concentrer sur la croissance de leur entreprise et non pas sur la paperasse», souligne le PLQ dans un communiqué.