Pornographie: Andréanne Fiola ciblée par de nombreuses insultes

Une candidate du Parti québécois subit à son tour la hargne des trolls d’internet. Au lendemain de la publication d’un article dévoilant qu’elle a déjà participé à une vidéo pornographique, Andréanne Fiola est la cible d’un flot d’insultes à son endroit. Certaines lui arrivent sur son téléphone personnel.

Depuis la publication du texte, la femme politique de 22 ans a reçu un grand nombre de messages de soutien… mais aussi une grande quantité de messages dégradants. «Je suis la cible de nombreuses insultes et de beaucoup de commentaires déplacés», confie Andréanne Fiola dans un échange de messages avec Métro.

Andréanne Fiola, candidate du PQ dans Laval-des-Rapides, a défendu sa décision de produire une telle vidéo sur les réseaux sociaux. «Bien que j’assume entièrement mes actions et mes choix, le contenu a été retiré à ma demande il y a un moment puisque je ne veux plus exposer ainsi mon intimité. Je suis désolé pour les conséquences sur mon entourage et je ne referais jamais ce type de choix», écrit-elle sur Facebook.

Certaines des insultes visant la jeune femme lui ont d’ailleurs été envoyé sur son cellulaire. Son numéro était encore disponible il y a quelques heures sur sa page Facebook. Sur Twitter et Facebook, des internautes la qualifient de «salope» ou de «pute». D’autres l’invitent à «décâlisser».

La motivation politique de la candidate péquiste demeurent en tout cas inébranlable.

Mes valeurs et mes convictions sont plus fortes que ça. Malgré toute la haine que je reçois, je vais continuer de travailler pour aider la population et la planète. Andréanne Fiola, candidate du Parti québécois dans la circonscription de Laval-des-Rapides.

Andréanne Fiola précise qu’elle n’a cependant pas reçu de menaces. Elle rapporte «ne pas avoir regardé [tous] les commentaires et les messages» à son intention.

Le soutien du Parti québécois

Le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, a fermement défendu sa candidate vendredi.

Que la personne qui n’a jamais consommé de pornographie ici et dans la société jette la première pierre. Un moment donné, il y a des limites à l’hypocrisie. C’est pas à cette jeune femme-là de porter sur ses épaules un sujet qui est beaucoup plus large, qui est celui de la place de la pornographie dans notre société. Ce serait vraiment injuste et hypocrite de s’en prendre à elle. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois.

«Elle n’était pas identifiable et du jour au lendemain, cette personne-là se trouve dans une situation vraiment déplorable. Je suis obligé de dire que c’est dégoûtant. Je ne l’accepte pas», a-t-il ajouté.

Et ce dernier de recentrer le débat sur le plus important: le combat politique porté par Andréanne Fiola. M. Saint-Pierre Plamondon a rappelé son travail de militantisme, avec des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. «Elle fait un travail remarquable de militantisme pour l’environnement, de sensibilisation, des vidéos sur l’indépendance. Elle est brillante», a-t-il souligné.

Invitée à réagir à ce sujet en point de presse, Dominique Anglade dit encourager «le respect de tous les candidats».