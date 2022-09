Débat national sur l’habitation, des candidats «décevants»

Entre guerres des chiffres, absence de proposition de certains candidats et difficultés à définir l’abordabilité, le débat national sur l’habitation qui regroupait aujourd’hui cinq candidat.es des principaux partis politiques a déçu les regroupements du logement social et communautaire qui l’on organisé. Selon les regroupements, le parti conservateur du Québec (PCQ) et la Coalition Avenir Québec (CAQ) seraient les grands perdants de cette rencontre, disent-ils.

Au menu du débat, différentes thématiques qui structurent l’habitation au Québec et la crise du logement qui y sévit. Les candidats de la CAQ, du PCQ, du Parti libéral du Québec (PLQ), du Parti québécois (PQ) et de Québec Solidaire (QS) ont commencé par définir, avec difficulté, ce qu’est un logement abordable.

Par la suite, les candidats se sont divisés quant à la reconnaissance de l’importance d’adopter une politique nationale d’habitation fondée sur le droit à l’accès au logement abordable. Alors qu’il s’agit d’une recommandation principale des regroupements, certains candidats ont fait grincer des dents l’auditoire.

Les candidats solidaire, libéral et péquiste se sont montrés en faveur d’une telle politique. La CAQ ne s’est pas réellement prononcée, se contentant de faire le bilan de son mandat.

De son côté, la candidate conservatrice Carmel-Antoine Bessard a balayé une telle proposition, disant qu’elle serait «étonnée» qu’une telle politique soit adoptée.

La rénovation des logements socialisés comme celui des habitations à loyer modique (HLM) et la lutte contre les rénovictions a aussi été abordée. Les candidats ont aussi pu débattre sur les rôles constitutionnels du provinciale et du fédéral ainsi que l’optimisation du Tribunal administratif du logement (TAL).

Déçus, mais pas étonnés

Pour la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme, aucun parti n’est réellement sorti du lot lors de ce débat. Au contraire, elle est restée sur sa faim quant aux propositions faites.

«Il y a une certaine reconnaissance de cette crise du logement […] mais les solutions proposées sont insuffisantes pour y faire face et ça je dirai que c’est décevant, explique la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme. On pense que tous les partis doivent augmenter leurs objectifs».

Véronique Laflamme reconnaît que certains partis ont suivi certaines de leurs recommandations, mais elle déplore les propositions de la CAQ et du PCQ.

À part le PCQ, dont finalement le discours sur le logement est peu réfléchi, celui dont les engagements sont les moins ambitieux est le gouvernement sortant et celui qui mène dans les sondages. Et ça c’est inquiétant. Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

Le directeur général par intérim du réseau québécois des OBSL d’habitation (RQOH), André Castonguay partage le bilan que dresse le FRAPRU. Il déplore l’absence de consensus sur l’adoption d’une politique nationale sur l’habitation.

«Oui il y a en a qui ont des engagements intéressants, mais pour ce qui est d’établir une vraie politique du logement nationale […] il y a encore du travaille à faire au niveau de la représentation [politique] pour y arriver», dit-il.

Itinérance et RPA Mont-Carmel

Différents enjeux qui touchent la métropole ont pu être abordés. En ce qui concerne la lutte contre l’itinérance, les partis ont peiné à sortir des mesures. Les candidats solidaire, libéral et péquiste souhaitent renforcer le soutien communautaire. De son côté, la candidate conservatrice a expliqué que «nous ferons avec l’actualité».

Les candidats ont pu aussi se prononcer sur la vulnérabilité des aînés des résidences privées pour aînées (RPA). La RPA Mont-Carmel à Montréal a été citée à multiples reprises par les candidats. Les aînés de l’établissement étaient menacés par un changement de vocation de leur résidence suite à un changement de propriétaire.

La majorité des candidats s’est alignée sur la nécessité de favoriser les RPA sans but lucratif. La candidate conservatrice a quant à elle expliqué que son parti n’avait pas de «plan préétabli».

À la question si le gouvernement élu devra intervenir dans le cas de la RPA Mont-Carmel, les candidats péquiste, libéral et solidaire ont répondu oui, au contraire des candidates conservatrice et caquiste.