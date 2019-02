Le cégep Vanier brièvement barricadé en raison de propos menaçants

Le cégep Vanier, situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent, a été brièvement barricadé jeudi matin.

Vers 10h05, un appel a été logé au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) spécifiant que le cégep situé sur l’avenue Sainte-Croix était visé par des propos menaçants proférés sur les réseaux sociaux, selon Andrée-Anne Picard, porte-parole du SPVM.

Les policiers se sont rendus sur place pour procéder à des vérifications à l’extérieur et au sein de l’établissement, mais aucune évacuation n’a été effectuée.

«Comme chaque message est traité de manière sérieuse, une enquête a été ouverte», a indiqué Mme Picard.

Une présence policière a été observée à l’extérieur et à l’intérieur du cégep.

L’intervention a pris fin vers 11h, a informé

«J’écris pour informer la communauté d’une présence policière sur le campus ce matin afin de surveiller un évènement. Veuillez noter que l’intervention est terminée et que la police est en train de quitter le bâtiment. Je vous remercie», a indiqué sur Twitter le directeur des communications et des affaires corporatives de l’établissement, Darren Becker.

I am writing to inform the community that there was a police presence on campus this morning to monitor a situation. Please note that the intervention is complete and the police are leaving the building.

Thank you

Darren Becker

Director, Communications, Corporate Affairs

— Vanier College (@vaniercollege) February 21, 2019