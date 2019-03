Maisons shoebox: après un blocage, Rosemont étend son règlement

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a adopté mercredi un règlement pour ses 561 maisons de type shoebox, près de deux mois après l’échec d’une première tentative qui a poussé des propriétaires à demander qu’un registre soit ouvert pour la tenue d’un vote.

Le 11 février dernier, lors d’un conseil d’arrondissement, l’adoption du règlement avait été bloqué par plusieurs résidants; dans 39 des 118 zones touchées, ceux-ci avaient pétitionné pour pouvoir se prononcer sur certains articles de la nouvelle réglementation, dont le nombre de logements permis ou la hauteur de nouvelles constructions.

La tenue de ce registre s’est finalement déroulée mardi. Dès lors, «le nombre de logements autorisé sur un site où se trouve une maison shoebox sera de 1 à 3 logements, tout dépendant de sa caractérisation», conclut un document municipal. «Pour un bâtiment de valeur architecturale 1 et 2, le nombre de logements maximum est de 3. Pour un bâtiment de valeur architecturale 3, un seul logement est autorisé», ajoute-t-on.

La hauteur de nouvelles construction devra quant à elle être régulée «par règle d’insertion». Autrement dit, la hauteur «en mètres et en étages d’un bâtiment» ne devra pas excéder pas celle de la maison adjacente la plus haute qui est «conforme aux limites».

De plus, pour autoriser la démolition d’une maison shoebox, le comité d’évaluation de l’arrondissement «devra dorénavant évaluer l’importance de la maison visée […] par rapport à l’ensemble des maisons shoebox de l’arrondissement, ainsi que l’intérêt architectural de la façade et de ses composantes», ajoutent les documents de Rosemont–La Petite-Patrie.

«Aujourd’hui, c’est l’ensemble des shoebox qui sont désormais protégées contre la spéculation foncière, leur altération et leur disparition», a lâché le maire de l’arrondissement, François William Croteau, dans une déclaration écrite mercredi. D’après lui, ce nouveau cadre d’intervention «clair et opérable» permettra aux propriétaires et aux professionnels de pouvoir «comprendre les attentes de l’arrondissement envers leur projet», afin de «pérenniser la présence des shoebox» dans le secteur.

L’arrondissement dit avoir répertorié et caractérisé l’ensemble des 561 maisons concernées, en plus d’avoir consulté le Conseil du patrimoine et entendu des «dizaines de propriétaires» pendant le processus de réforme du règlement. Une assemblée publique et un dépôt de mémoires ont entre autres eu lieu.

«Je salue le travail de nos professionnels, qui reconnaissent que l’intérêt patrimonial d’un cadre bâti résidentiel montréalais se situe dans la composition de ses rues et du milieu de vie.» -François Croteau, maire de Rosemont–La-Petite-Patrie

«Sans avoir l’ampleur des énoncés d’intérêt patrimonial qui se prêtent davantage aux monuments et aux artéfacts exemplaires, Rosemont–La Petite-Patrie a su trouver une nouvelle voie vers une protection accrue de son patrimoine bâti modeste et vernaculaire dont s’inspirent aujourd’hui d’autres arrondissements», a précisé pour sa part la responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif, Christine Gosselin.