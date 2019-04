Montréal fait un pas de plus pour interdire l’usage de plastiques à usage unique

L’administration Plante veut interdire, une bonne fois pour toutes, les articles à usage unique dans la métropole. Pour y arriver, la Ville a mandaté mercredi son service de l’environnement de développer un cadre réglementaire sur le sujet d’ici l’automne prochain, promettant de tenir une consultation publique au début de 2020 et d’avoir un règlement écrit au printemps suivant.

Gobelets et contenants en mousse de polystyrène, barquettes de fruits et légumes, pailles ou encore ustensiles sont autant d’éléments visés par cette nouvelle offensive qui veut s’attaquer «à une crise sans précédent du traitement des matières résiduelles».

«Aujourd’hui, c’est clair : Montréal part en guerre contre les contenants à usage unique et le suremballage.» -Laurence Lavigne-Lalonde, responsable de la transition écologique au comité exécutif de la Ville

Mme Lavigne-Lalonde ajoute qu’il «n’est plus possible d’attendre, les conséquences des changements climatiques se faisant déjà trop sentir».

D’après la mairesse de Montréal Valérie Plante, «il faut voir que nos poubelles publiques sont remplies» de déchets de plastique. «Dans Ville-Marie, par exemple, il faut les vider plusieurs fois par jour. Nos sites d’enfouissement débordent aussi de polystyrène. C’est une problématique majeure, d’autant plus que la décomposition s’étale sur plusieurs centaines d’années.»

Environ les deux-tiers des matières retrouvées dans les poubelles publiques sont des contenants à usage unique, plaide la Ville de Montréal, qui soutient que ces déchets représenteront 12 millions de tonnes métriques d’ici 2050. Au Canada, seulement 11% du plastique est recyclé. Le reste, non-recyclé, est souvent rejeté dans les cours d’eau.

L’étude de ce nouveau cadre réglementaire sera aussi accompagnée d’une analyse d’impact sur le protocole interdisant déjà certains sacs de plastique dans la métropole.

«On veut profiter de notre démarche pour réviser la première mouture sur les sacs de plastique, pour voir si on peut aller plus loin et, entre autres, bannir entièrement les sacs de plastique.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

Cette dernière souligne par ailleurs que des incitatifs à la réduction seront offerts aux commerçants et aux citoyens qui participent à l’effort collectif, le tout dans l’optique d’offrir «une transition progressive» aux Montréalais, quand le règlement sera adopté.

Au cas par cas

Malgré tout, l’élue Laurence Lavigne-Lalonde ne se le cache pas : certains articles à usage unique continueront d’exister à Montréal. «L’idée ce n’est pas de dire que tous ne devraient plus exister, mais de dire que les plus nuisibles, qui coûtent le plus à produire et à détruire, n’auront plus leur place», a-t-elle tranché.

Elle ajoute qu’à l’inverse, les contenants qui présentent des alternatives vertes pourront être préservés. «Il y a des articles 100% compostables par exemple, a-t-elle illustré. On trouvera des solutions pour chacun des items, puisqu’ils n’ont pas tous le même impact. C’est vraiment une démarche exhaustive qu’on veut faire.»

Le but du règlement sera aussi, plaide la mairesse Plante, «d’accompagner les commerçants et les résidants dans sa mise en application», pendant et après la consultation publique qui se tiendra devant l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

La chef de Projet Montréal dresse d’ailleurs un parallèle avec les inondations survenant actuellement à Montréal et un peu partout au Québec, signe «que l’on doit agir, et que tous les gestes comptent» pour lutter contre les changements climatiques.

«Les villes sont les premières à être touchées par les changements climatiques, et ce sont les citoyens qui paient le prix, a-t-elle déploré. L’époque où on remettait à plus tard les décisions entourant la protection de l’environnement est révolue. On ne reculera plus parce qu’on nous demande de changer nos habitudes.»

À Montréal, plusieurs restaurants, boutiques et épiceries font déjà leur part pour réduire la quantité de déchets qu’ils produisent, en offrant par exemple des contenants recyclables pour leur clientèle et en permettant à celle-ci d’apporter ses propres emballages réutilisables en succursales. C’est le cas de plusieurs cafés indépendants et, à plus grande échelle, des supermarchés IGA et Métro.