Incident de Villa-Maria: le «manque de transparence» de la STM condamné

Des élus et des organismes condamnent le «manque de transparence et d’engagement» de la Société de transport de Montréal (STM) et de l’administration Plante depuis l’incident devenu viral entre Juliano Gray et deux agents de sécurité au métro Villa-Maria. Vu «l’absence de mesures concrètes», ils réclament de nouveau la tenue d’une enquête indépendante et externe.

«C’est la manière la plus juste de procéder et c’est la seule façon de rétablir la confiance du public, notamment celle des minorités visibles envers leurs institutions publiques», a condamné mardi le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, en marge d’une mêlée de presse.

Dans une vidéo qui a créé une onde de chocs sur les réseaux sociaux, le 7 mars dernier, on aperçoit deux employés des autorités de la STM essayant, non sans difficulté, de maîtriser le jeune homme de 21 ans. Celui-ci parvient d’abord à échapper aux deux agents, qui sortent alors leur matraque et menacent de le frapper. Plusieurs coups sont alors assenés à l’homme, qui prend fuite à la course en toute fin de vidéo.

L’opposition officielle déplore que la Ville ait «géré l’incident comme une gestion de crise de communication, et non comme un incident important». «On espère que le public va oublier cette affaire. La mairesse refuse de comprendre les séquelles que ça laisse sur la population», a témoigné M. Perez, soulignant que le dépôt d’une motion «forcera la tenue d’un débat public» et obligera l’administration à se justifier.

Pour le conseiller au Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), Alain Babineau, «il en va d’une question fondamentale de justice». «Pour tout jeune Noir qui fait l’objet d’interventions abusives en empruntant les transports en commun de la STM, ce combat est essentiel», laisse entendre l’ancien policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Il questionne également les démarches qu’a entreprises la STM pour obtenir le statut de constables spéciaux pour leurs inspecteurs. D’après la société, cela les assujettirait à la Loi sur la police, ce qui permettrait au Bureau des enquêtes indépendantes de se charger d’enquêtes. «La demande, c’est que les activités des inspecteurs soient gérés ou révisés par un groupe indépendant. Ça n’a rien à voir avec le statut de constable spécial», a-t-il lâché, soulignant qu’il ne faut pas tomber dans le piège et donner plus de pouvoir à ces agents de sécurité.

«Aucun témoin n’a été interrogé, aucun rapport n’a été rendu public. L’enquête de la société de transport a été menée en vase clos. Et personne ne trouve ça crédible ou acceptable.» -Alain Babineau

Le CRARR dit par ailleurs être à préparer un recours civil pour obtenir «trois réponses claires» de la STM dans ce dossier, à savoir si le cas de Juliano Gray est unique à la STM, si les agents impliqués sont récidivistes et si une enquête indépendante a déjà été tenue dans un cas similaire.

S’inspirer d’ailleurs?

Le conseiller de Snowdon, Marvin Rotrand, plaide que la situation est d’autant plus inacceptable à Montréal quand on se compare avec Toronto.

«La Commission de transport de Toronto permet d’aller de l’avant avec des enquêtes indépendantes pour des personnes dans des cas similaires, martèle-t-il. Ici le système est occulte. Ça ne fait pas du tout crédible.»

Dans une lettre qu’il a écrit peu après l’incident au président de la STM, Philippe Schnobb, l’élu municipal affirme que «plusieurs organisations […] pensent qu’il existe une forme de profilage racial de jeunes hommes noirs par nos inspecteurs, et qu’il y a eu beaucoup trop d’incidents de cette nature à la station Villa Maria.» «Tout pour M. Schnobb est fait selon le protocole. Or, personne n’a vu ce qui a été déposé ou même fait à l’interne. Il faut rendre des comptes», a renchéri Marvin Rotrand.

Appelé à réagir, le porte-parole de la STM, Philippe Déry, a soutenu «qu’un processus d’enquête interne rigoureux est déjà en place».

«Si notre enquête avait démontré une faute de la part de nos inspecteurs, la STM aurait sévi.» -Philippe Déry, porte-parole de la STM, réitérant que les employés ont, au contraire, «agi selon les normes et les procédures».

«Les éléments nécessaires pour cette vérification ont été pris en considération, dont les bandes vidéos dans le train et sur le quai», ajoute-t-il.

Lors du prochain conseil municipal, «les élus seront libres de débattre du sujet de leur choix», poursuit Philippe Déry. Chose certaine, selon lui, «la STM ne s’immiscera pas dans ces débats». «Nous ne commenterons pas une situation hypothétique», a-t-il fait valoir quant à une éventuelle adoption de la motion.