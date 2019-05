Une limite à 30km/h dans toutes les rues résidentielles de MHM

Les automobilistes devront freiner leurs ardeurs lorsqu’ils circuleront dans l’Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La limite de vitesse sera réduite à 30 km/h sur l’ensemble des rues résidentielles du territoire.

La vitesse maximale sera également prescrite à 40 km/h sur les rues collectrices, dont les rues Dickson, Honoré-Beaugrand et la rue Hochelaga. Il restera possible de circuler à 50km/h sur les boulevards.

« L’implantation de telles zones se fait de plus en plus à travers la ville, remarque le maire de l’Arrondissement, Pierre Lessard-Blais. Nous voulons encourager les gens à circuler davantage sur les rues collectrices et les grands axes de transport. »

M. Lessard-Blais souligne qu’il ne s’agit que d’une des mesures mises en place pour apaiser les rues résidentielles. Plus de 100 saillies de trottoir ont été aménagées l’an dernier, et il et prévu d’en ajouter « 70 ou 80 » cette année.

L’entrée en vigueur du règlement, adopté lors du conseil d’Arrondissement du mardi 7 mai, est prévue pour le 26 août, à moins d’un avis de désaveu du ministère des Transports du Québec.

Le coût total relatif aux modifications à la signalisation est évalué à environ 42 000$.