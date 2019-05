Fini le «derby du déneigement» à Montréal, plaide l’administration Plante

«Fini le derby du déneigement» à Montréal. L’élu responsable du dossier, Jean-François Parenteau, veut mettre de côté la compétition entre les joueurs concernés pour prioriser la qualité de l’exécution sur le terrain lors des prochaines années.

«Pour moi, le derby du déneigement, de déclencher et de partir une course pour savoir qui finit en premier, c’est fini, a-t-il envisagé. Ce n’est plus l’option, c’est vraiment au niveau de la qualité de l’exécution sur le terrain. Ça doit être ça, la plus grande priorité.»

D’après le maire de Verdun, cette course «qu’on s’était collectivement donnés ajoutait une pression inutile» pour tout le monde.

Il faut d’abord s’assurer que l’ensemble des parcours soient mieux exécutés, d’après lui. «Plusieurs choses qui nous ont été reprochées l’an dernier étaient déjà dans les politiques de déneigement antérieures. Il faut d’abord s’assurer que le travail soit fait», a-t-il envisagé.

«Tout le monde sait qu’on a eu un hiver ardu. Il y a eu 11 épisodes de glace […] et avec les changements climatiques, la réalité c’est qu’on va avoir de plus en plus d’hivers glacés.» -Jean-François Parenteau

Des mesures pour faciliter

À l’avenir, pour laisser «plus de latitude» aux arrondissements lors des opérations de déneigement, la Ville entend donner la permission à chacun d’entre eux de lancer deux chargements locaux, s’ils en ressentent le besoin.

«Ils auront la latitude de le faire aux frais de la Ville, même sans décret de la ville-centre», a assuré M. Parenteau, soulignant qu’un arrondissement pourra aussi entrer en chargement de la neige «dès qu’un décret est lancé». Si l’arrondissement commençait à faire un déblaiement complet, on va lui permettre de le finir pour rentrer en mode chargement par la suite», a-t-il nuancé.

Montréal mettrait aussi sur pied un comité permanent, en collaboration avec tous les arrondissements et les professionnels de la Ville, afin d’avoir une mise à jour «régulière» et plus fréquente des opérations sur le terrain. Cela permettrait de «mieux s’ajuster», croit M. Parenteau.

L’administration Plante veut enfin harmoniser les échelles de priorités de déblaiement des rues, à 2,5 centimètres partout dans la métropole.

Dans la métropole, la centralisation de la compétence de déneigement à la ville-centre a fait couler beaucoup d’encre dans les dernières années. Un vote devrait être tenu mardi sur la question à l’hôtel de ville. «Il faut déterminer comment on va travailler pour la suite des choses», a dit l’élu municipal, disant avoir rencontré «plusieurs élus, maires et membres d’arrondissements» dans les derniers mois sur cette question.

À la fin janvier, la mairesse de Montréal Valérie Plante avait lancé un sérieux signal d’avertissement à tous les arrondissements en matière de déneigement.

«Mes attentes sont très élevées et je n’accepterai, sous aucun prétexte, que l’exécution ne soit pas adéquate, car la population montréalaise s’attend, avec raison, à recevoir des services de qualité et sans faille sur l’ensemble de notre territoire», avait-elle mentionné, provoquant l’indignation et la frustration dans plusieurs arrondissements.