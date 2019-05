Montréal surveillera le bruit en «temps réel» dans le Quartier des spectacles

Après le parc Jean-Drapeau, Montréal veut maintenant s’attaquer au bruit dans le Quartier des spectacles (QDS). Pour surveiller les niveaux de décibels «en temps réel», l’administration Plante a injecté mercredi près de 300 000$ dans des nouveaux équipements de surveillance sonore qui seront installés d’ici la fin mai, juste à temps pour la saison estivale et la période des festivals.

«On veut faire en sorte que les citoyens qui habitent au pourtour du Quartier des spectacles aient le moins d’inconvénients possibles», a convenu le responsables des dossiers de Ville intelligente, des technologies de l’information et de l’innovation, François William Croteau, lors d’une séance du comité exécutif. L’investissement permettra aussi, selon lui, de «mieux répartir et mieux comprendre les effets sonores lors des spectacles» sur les bâtiments et l’ambiance en général.

«Ça plaira aussi énormément aux promoteurs, puisque ça leur permettra d’optimiser le son lors des spectacles et même de réduire le bruit en maximisant la qualité musicale sur leurs sites.» -François William Croteau, responsable de la Ville intelligente

D’après celui qui est aussi maire de Rosemont-La-Petite-Patrie, le dossier fait suite à un ensemble de décisions qu’a votées la Ville dans les dernières années pour «installer de plus en plus d’équipements d’analyse de foule ou encore de qualité de l’air». «Il faut mieux comprendre le déroulement des activités sur l’Esplanade et l’ensemble du site, mieux planifier et mieux travailler avec les promoteurs sur les lieux», a-t-il plaidé.

Selon l’appel d’offres publié en novembre dernier, trois des stations de mesure sonore seront situées autour de la Place des festivals et du Parterre du Quartier des spectacles. Les deux autres seront localisées autour de la place Émilie-Gamelin, également très courue pendant l’été. En 2017, selon des données de la Ville, quelque 14 plaintes concernant des événements extérieurs dans l’un de ces deux secteurs ont été logées au 311. En 2018, ce nombre a atteint 7 plaintes, excluant celles qui ont été faites directement auprès du QDS.

En disant vouloir «rassurer la population», M. Croteau a souligné que l’ensemble des données qui seront captées lors des prochains mois seront gardées confidentielles et utilisées uniquement à des fins de gestion.

«Pas une avalanche de plaintes»

Jointe par Métro, la porte-parole du Partenariat du Quartier des Spectacles, Marie Lamoureux, parle d’une démarche globale à entamer. «Il n’y a pas eu une avalanche de plaintes sur le bruit démesuré, explique-t-elle. Ça n’a pas été ça le déclencheur. C’est simplement qu’on a voulu mettre en marche des processus simples pour améliorer la sécurité, la circulation, le bruit, bref la vie de quartier dans son ensemble.»

L’enjeu du bruit ferait l’objet de discussions avec la Ville «depuis très longtemps» d’après elle, même s’il ne s’agit pas du seul enjeu sur la table. «L’idée, c’est de voir comment le son se déplace. Sans faire un contrôle strict, on veut utiliser les technologies pour voir par exemple comment la météo ou les vents influent sur la production sonore», poursuit Mme Lamoureux.

«Est-ce que, parfois, il suffit de mettre le haut-parleur un peu plus penché ou incliné pour que l’expérience du spectateur soit plus agréable? C’est aussi le genre de questions qu’on se pose.» -Marie Lamoureux, porte-parole du QDS

Au-delà de la production sonore, son groupe vise à offrir «une expérience double», entre respect des résidants et des festivaliers. «C’est une démarche mixte pour laquelle on a consulté les citoyens et on a rencontré les promoteurs. Notre rôle, c’est toujours aussi d’être en amont de ces discussions-là», fait-elle aussi savoir. Alors que cet automne, la place des Festivals soufflera ses 10 bougies, «il est temps de déterminer comment on fait pour bien vivre ensemble pour un autre bon 10 ans», ajoute la porte-parole.

Dans des documents municipaux rendus publics mercredi, l’arrondissement de Ville-Marie indique avoir l’intention d’«automatiser la surveillance du niveau sonore dans les espaces publics» sur son territoire de manière graduelle, avec pour objectif d’assurer «une cohabitation harmonieuse entre les résidents».