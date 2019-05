La Ville dévoile les mesures transitoires pour sécuriser le chemin du mont Royal

Sens unique, dos d’âne, bollards au milieu de la voie et l’élargissement des accotements sont quelques-unes des mesures visant à augmenter la sécurité des cyclistes qui empruntent le chemin qui traverse le mont Royal seront mises en place dès la mi-juin.

Ces mesures transitoires, annoncées mercredi matin en séance du comité exécutif, font écho à un rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) publié au début du mois réclamant que des mesures soient mises en place pour rendre les déplacements des piétons et des cyclistes plus sécuritaires sur le chemin Remembrance et la voie Camillien-Houde.

Parmi les aménagements prévus d’ici au 14 juin, on note l’installation de bollards au milieu de la chaussée afin d’empêcher les automobilistes de faire des demi-tours, une manœuvre illégale qui a entraîné la mort d’un cycliste de 18 ans en octobre 2017.

Un sens unique qui sera alterné par des feux de circulation près du belvédère Camillien-Houde sera par ailleurs mis en place afin d’alléger la circulation de transit dans la courbe du chemin du mont Royal et une voie sera retirée sur un tronçon de l’avenue du Mont-Royal.

Des écluses seront par ailleurs installées pour séparer les voies de circulation automobile de l’accotement, dédié aux cyclistes, qui sera par ailleurs élargi à plusieurs endroits pour donner plus de place à ces derniers.

« Suite aux constats et au rapport qui a été déposé par l’OCPM, on s’est engagés à sécuriser la montagne. Je me suis engagée à ne pas lésiner sur les efforts. C’est une première étape qui va minimiser ou empêcher les virages en U qui ont entraîné la mort de Clément Ouimet », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Un nouvel afficheur de vitesse sera en outre ajouté sur la voie Camillien-Houde pour inciter les automobilistes à avoir le pied moins lourd, de nombreux dépassements des limites permises ayant été observés l’an dernier.

« Il y aura un monitoring complet de l’effet des mesures transitoires. Selon les données qu’on va collecter sur l’état de la situation, nous serons en mesure de nous ajuster et de constamment améliorer les aménagements », a pour sa part souligné le responsable des transports au comité exécutif, Éric Alan-Caldwell.

Mme Plante a par ailleurs rappelé que ces mesures ne sont que transitoires, la Ville comptant, à terme, transformer la voie qui traverse le mont Royal en chemin de plaisance, tout comme l’a recommandé l’OCPM dans son rapport.

« Je le rappelle, l’objectif final sera de faire de Camillien-Houde un vrai chemin de parc. Mais, dans l’immédiat, l’important, c’est d’assurer la circulation de tous les utilisateurs de cette voie », a-t-elle dit.