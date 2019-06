Des trottoirs dans un état lamentable sur le boulevard Industriel

Un commerce du boulevard industriel à Montréal-Nord est au bout du rouleau après avoir multiplié les démarches auprès de l’arrondissement pour que celui-ci répare le trottoir en décrépitude devant son terrain. La voie piétonnière qui était censée être rénovée dans le cadre d’un grand projet qui reporté à une date indéterminée sera finalement partiellement refaite au courant de l’été.

C’est au début de 2018 que l’entreprise Carreaux Metro, qui possède une salle de montre à Montréal-Nord sur le boulevard Industriel, a notifié l’arrondissement de l’état du trottoir devant son établissement. «Nous avons eu des plaintes de clients parce que plusieurs viennent ici en transport en commun et marchent sur ce trottoir. Il y en a qui ont trébuché», rapporte Melissa Zampini, conseillère juridique pour Carreaux Metro.

L’arrondissement avait alors assuré que les travaux seraient effectués dans le cadre du projet de réfection du boulevard Industriel, qui comporte d’importants travaux. Initialement, le début des travaux de ce projet était prévu pour l’automne 2018.

Or, l’arrondissement avait finalement reporté le projet à 2019, évoquant des travaux préparatoires plus longs et complexes que prévus. Des tensions avaient notamment émergé entre l’arrondissement et les commerçant qui estimaient que la nouvelle piste cyclable inclue dans le projet était une idée dangereuse et inutile.

Ce délai a inquiété Carreaux Metro, situé devant un tronçon de trottoir que l’entreprise qualifie de lamentable. Le Guide a pu constater d’importantes crevasses sur celui-ci, ainsi que sur de nombreux autres tronçons de trottoir du boulevard Industriel.

Après plusieurs démarches, dont une mise en demeure envoyée à l’arrondissement en février 2019, Mme Zampini dit n’avoir obtenu aucune réponse claire sur quand auront lieu les réparations nécessaires sur le trottoir.

Dangereux et laid

«Les trottoirs sont dégueulasses et très dangereux, pense le propriétaire d’un autre commerce situé quelques centaines de mètres plus loin sur le boulevard Industriel. J’ai vu une dame tomber et se blesser l’autre fois. Elle a eu beaucoup de difficulté à se relever», raconte-t-il.

Mme Zampini est également d’avis que l’état du trottoir compromet l’esthétique du commerce et de l’arrondissement. «On a une belle salle de montre, mais la première impression de la façade est très importante pour un commerce, pense-t-elle. Si on commence à négliger nos trottoirs et nos rues, personne ne va venir dans à Montréal-Nord».

Lors d’une journée portes ouvertes sur le projet de réaménagement du boulevard industriel, en 2018, d’autres commerçants se seraient plaints de l’état du trottoir, selon les dires de Mme Zampini.

Réparations partielles

Dans un échange de messages avec le Guide, le chef de division des communications de l’arrondissement Montréal-Nord, Daniel Bussières, a informé que le projet de réaménagement du boulevard était bel et bien prévu «pour cet été», mais qu’il «a été reporté». Le Guide n’a pu obtenir d’échéance précise ou de raison expliquant ce délai de la part de l’arrondissement.

Toutefois, la réfection du bout de trottoir devant Carreaux Metro a récemment été transférée dans un autre contrat, selon M. Bussières. Elle serait prévue pour le mois de juillet. Le relationniste n’a toutefois pas indiqué si le reste du trottoir sur le boulevard industriel, qui est aussi en mauvais état, serait remplacé prochainement.