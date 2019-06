Parc-nature dans la cour Turcot: l’OPCM veut «maximiser le verdissement»

S’il reconnaît que le projet de parc-nature dans la cour Turcot est «ambitieux», l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) recommande à l’administration Plante d’en revoir les limites en augmentant «la superficie des aires protégées» et en maximisant le verdissement.

Dans un rapport paru mardi, l’Office suggère entre autres d’aménager davantage d’infrastructures de déplacements actifs pour «faciliter l’accès à la falaise Saint-Jacques ainsi qu’au canal de Lachine» et demande à la Ville d’intégrer le parc Terry-Fox la falaise Saint-Jacques et la bande verte à proximité au projet final. Situé tout près de l’échangeur Turcot, celui-ci devrait d’ailleurs être marqué d’un «statut unique» pour assurer sa protection.

«Quand on a une infrastructure lourde comme une autoroute tout près, il faut maximiser le verdissement, en faire un lieu de contemplation et de lien avec la nature, explique à Métro la présidente de l’organisme paramunicipal, Dominique Ollivier. Les gens veulent une espèce de coulée verte pour améliorer leur qualité de vie, et on les comprend.»

L’aménagement d’un grand parc à même l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques – située à la limite du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – permettrait à la Ville d’ériger un lien cycliste et piétonnier nord-sud en prolongement de la rue Cavendish, ainsi qu’une «entrée de ville» verte et «emblématique», lit-on dans des documents municipaux.

Mais pour les quelque 1500 citoyens sondés lors de la consultation publique, un seul lien «fédérateur» n’est pas suffisant.

«Le consensus est que ce serait assez important d’avoir des liens supplémentaires. Il y aurait peut-être moyen de voir, à travers la descente du CUSM [Centre universitaire de santé McGill], si on peut aménager des chemins rejoignant le parc ou encore créer des pistes cyclables depuis le quartier Westhaven.» -Dominique Ollivier, présidente de l’OCPM

Des heureux, des attentes

Accueilli à bras ouverts par Lisa Mintz – fondatrice de l’organisme Sauvons la falaise Saint-Jacques qui milite pour la protection de cet écoterritoire et sa connexion avec des pistes cyclables dans les arrondissements adjacents – le rapport de l’OCPM «change la donne».

«On trouvait très important que la falaise devienne une partie du nouveau grand parc, et c’est ce que souhaitent les commissaires. C’est magnifique. On est très satisfaits», indique-t-elle à Métro, soulignant que la volonté d’aller vers plus de liens cyclables et piétonniers «est la bonne voie pour laquelle nous avons lutté ces dernières années».

La citoyenne engagée applaudit aussi la volonté d’augmenter la vigilance au déversement illégal de déchets sur la falaise. L’OCPM propose pour ce faire d’élargir la zone de dégagement en crête de 10 mètres, de clôturer la zone en entier et d’assurer une plus grande présence d’inspecteurs «pour faire respecter la loi et sanctionner les contrevenants».

«Ça devient nécessaire et très important pour protéger la falaise Saint-Jacques. Ce n’est pas une poubelle, on ne plus tolérer ça.» -Lisa Mintz, déplorant le «manque de changement» et les nombreux déversements de résidus effectués depuis le sommet de la falaise.

Jugeant la pratique de certaines activités physiques comme le vélo de montagne «incompatibles» avec la protection de milieux naturels, l’OCPM somme aussi Montréal d’exclure la création d’infrastructures sportives et d’interdire la pratique de «sports intensifs» du futur parc-nature.

«On a étudié tous les grands espaces verts dans les dernières années et partout, le constat est le même: quand beaucoup de gens pratiquent des sports, ça a un impact considérable sur la partie nature du parc», analyse Dominique Ollivier. D’autant plus, d’après l’organisme, que le projet de parc prend place dans un lieu «hautement minéralisé et pollué, tout près d’une infrastructure lourde». «Donnons la chance à la nature d’au moins se développer», dit Mme Ollivier.

Lisa Mintz abonde dans le même sens. «C’est un endroit pour la nature, pour l’éducation, pour la tranquillité, pas pour la pratique du sport», tranche-t-elle.