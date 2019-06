Montréal domine l’accueil de congrès internationaux en Amérique

Pour une deuxième année consécutive, Montréal est la ville en Amérique à avoir accueilli le plus de congrès internationaux en 2018, avec 108. La métropole devance ainsi Toronto, New York, Washington et Buenos Aires au top 5 mondial établi par l’Union des associations internationales (UAI) chaque année.

«Le tourisme d’affaires est évidemment plus payant que le tourisme d’agrément, fait remarquer la porte-parole de Tourisme Montréal, Andrée-Anne Pelletier», en entrevue à Métro.

D’après elle, les délégués qui viennent aux différents congrès dans la métropole, chaque année, dépensent de 350$ à 400$ par jour en moyenne.

Environ 84% d’entre eux reviennent de plus pour un séjour personnel, très souvent avec leurs proches. «C’est quand même intéressant. On parle de huit visiteurs sur dix qui sont disposés à revenir dans les cinq prochaines années. Économiquement, c’est fort», illustre-t-elle, soulignant que 95% des visiteurs sont au minimum «satisfaits» de leur visite.

Avec 108 congrès annuellement, Montréal est effectivement loin de ses rivaux. En comparaison, Toronto accueille 79 congrès chaque année, alors que New York en tient 57. À Washington et à Buenos Aires, ces chiffres n’atteignent que 39 et 38 respectivement. Et à l’échelle des grandes métropoles canadiennes, plus de la moitié des congrès se sont tenus à Montréal en 2018.

Ce résultat est «impressionnant» d’après Tourisme Montréal, qui estime que celui-ci «met en lumière l’importance du marché des congrès comme moteur économique».

Pour Mme Pelletier, ces chiffres représentent aussi «une façon de faire connaître l’expérience Montréal».

«Il y a toutes sortes de congrès, dans tous les secteurs, et on travaille de plus en plus à les construire avec l’expertise locale. En intelligence artificielle, on fait appel aux champions locaux. C’est là où on a le plus de résultats», indique-t-elle.

Dans ses calculs, l’UAI comprend plus de 450 000 événements tenus un peu partout dans le monde, à travers plus de 12 000 villes et quelque 30 000 organisations. La base de données de l’UAI atteint 70 000 territoires, dans près de 300 pays sur la planète.

«Le travail d’équipe et la collaboration hors pair des partenaires de l’écosystème montréalais continuent de générer des résultats exceptionnels […]. Montréal est une ville très attrayante où il est facile de faire des affaires», a indiqué le PDG de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, dans un communiqué de presse.

Selon lui, ce sont surtout «l’excellence des services offerts, la qualité des interactions avec les influenceurs et l’augmentation du nombre de vols [vers Montréal]» qui contribuent à cette effervescence pour la métropole.

Même son de cloche pour le PDG du Palais des congrès, Robert Mercure, qui a dit se réjouir que «le Palais devienne un vecteur de la créativité montréalaise».

«Nous avons la ferme intention de générer toujours plus de retombées pour Montréal et le Québec en faisant rayonner les gens et le savoir-faire d’ici», a-t-il indiqué.

La métropole se place également comme l’une des destinations les plus prisées dans le monde pour la tenue d’événements internationaux, seconde en Amérique après Buenos Aires.