Les trottinettes électriques de Lime débarquent à Montréal mardi

Pas mois de 430 trottinettes électriques de Lime feront leur arrivée dans la métropole dès demain, soit quelques jours après que l’entreprise ait obtenu son permis d’opération de la Ville. Cette dernière accueille d’ailleurs avec précaution ce nouveau joueur.

«Ailleurs dans le monde, on le sait, on a eu des situations assez problématiques où ces véhicules se retrouvaient délaissés sur le domaine public. Ces véhicules-là venaient entraver la mobilité», a rappelé lundi le responsable des enjeux de mobilité au sein du comité exécutif, Éric Alan-Caldwell, lors d’un point de presse à l’intersection des rues Saint-Paul Est et Saint-Claude, dans le Vieux-Montréal.

Le choix du lieu du point de presse n’est pas anodin, car on retrouve à cette intersection un marquage au sol de couleur blanche représentant une trottinette électrique. En tout, quelque 230 aires de stationnement réservées à ces véhicules seront aménagées dans trois arrondissements, dont une centaine dans l’arrondissement de Ville-Marie. Les autres seront situées dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Chacune de ces zones pourra accueillir jusqu’à quatre trottinettes qui devront être immobilisées de façon perpendiculaire au trottoir.

Si des trottinettes en libre-service sont aperçues à l’extérieur de ces zones – sur des trottoirs, par exemple – le fournisseur aura deux heures pour déplacer celles-ci, sous peine d’écoper d’une amende en vertu d’un règlement «très sévère» de la Ville adopté le printemps dernier.

«On ajustera notre règlement et on fera des ordonnances pour le modifier s’il le faut», a déclaré M. Caldwell, qui assure que la Ville suivra de près l’arrivée de ce nouveau joueur. L’élu a d’ailleurs tenu à «faire appel aux Montréalais» afin qu’ils n’hésitent pas à dénoncer à la Ville toute situation problématique impliquant cette nouvelle forme de micro-mobilité.

En plus d’avoir à respecter ces règles concernant le stationnement, les utilisateurs de Lime à Montréal et à Westmount devront également porter un casque et être âgés d’au moins 18 ans.

Le permis de Lime sera valide jusqu’au 15 novembre.

La compagnie Bird surveille aussi le marché montréalais. Elle voudrait s’installer dans les rues de la ville d’ici à la fin du mois.