Vestiaires universels: il faut «innover socialement», dit la Ville de Montréal

Montréal ira de l’avant avec son projet de vestiaires universels au Complexe aquatique de Rosemont, qui doit être livré l’an prochain. Convaincue que de faire se côtoyer hommes et femmes «réduit la discrimination» basée sur le sexe, la Ville envisage de faire pareil ailleurs, au Centre Peter-McGill ou à l’Hippodrome.

«Il faut réaliser ces projets-là […] pour innover socialement. Les gains sociaux vont être infiniment supérieurs aux investissements nécessaires à long terme», a expliqué jeudi la responsable de l’inclusion sociale, Nathalie Goulet, en marge de la présentation du Plan d’action en développement social 2019-2020.

D’après l’élue, ces vestiaires ont d’abord été pensés afin d’accommoder les citoyens. «C’est réfléchi pour qu’une femme puisse accompagner son papa âgé à la piscine par exemple, ou que des groupes d’enfants mixtes puissent être ensemble», insiste-t-elle.

Si la pertinence des vestiaires universels font parfois débat au sein de la population, Nathalie Goulet assure que les sceptiques seront confondus.

«Oui, il y a toujours des réticences. C’est comme l’intégration des femmes dans des métiers majoritairement masculins. Non, ce n’est pas compliqué. Il faut le faire.» -Nathalie Goulet

D’après l’attachée de presse au comité exécutif, Laurence Houde-Roy, il y aura toutefois un espace commun avec les vestiaires et «une série de cabines, douches et toilettes complètements fermées où on pourra se changer».

La piscine Lévesque, sur le Plateau-Mont-Royal, a déjà implanté ce genre de mesures l’an dernier.

«Sortir des cadres normatifs»

Appelé à réagir, le directeur de la Corporation de développement communautaire du Centre-Sud, François Bergeron, abonde relativement dans le même sens.

«Dans un quartier comme le nôtre, désexualiser les toilettes et créer des espaces pour tous et toutes, on ne peut pas être contre ça», indique-t-il.

Il faut selon lui «sortir des cadres normatifs» et mettre en place des stratégies de construction «qui appellent dès le départ à l’intégration». «C’est sûr qu’il y a des enjeux importants, mais si on est préoccupé, on va trouver des solutions», tranche-t-il.

Même son de cloche pour le Conseil québécois LGBT, dont la directrice générale Marie-Pier Boisvert salue l’arrivée des vestiaires universels.

«Ça fait partie des choses qu’on demande à la Ville depuis plusieurs années. Ça reste important que ça soit perçu non pas comme non-genré, mais comme universel. Tout le monde, peu importe son genre, doit avoir accès à ces installations.» -Marie-Pier Boisvert

L’idée n’est pas d’empêcher les gens d’aller dans un vestiaire déterminé, «mais bien de favoriser le bien-être des personnes qui ont envie d’utiliser tel ou tel espace» pour des raisons qui leur sont propres, ajoute-t-elle.

Doté d’un budget annuel de 20 M$, le plan d’action de la Ville prévoit une somme de 6 M$ pour «améliorer l’accessibilité universelle» dans 25 bâtiments municipaux. De manière générale, Montréal entend privilégier l’analyse différenciée selon les sexes (ADS+) pour éradiquer «toute forme de discrimination» au sein de ses nouveaux bâtiments.

Un plan flou sur l’insécurité alimentaire

Alors que Montréal a promis jeudi de développer «d’ici peu» une stratégie municipale de lutte contre l’insécurité alimentaire, très peu de choses sont jusqu’ici connues sur l’intention de la Ville.

«La place de l’agriculture urbaine va être comprise là-dedans, c’est certain», s’est contentée de répondre Nathalie Goulet. Elle dit ne pas vouloir «présumer» ce que les partenaires réunis choisiront de faire.

Pour François Bergeron, la Ville peut pourtant rapidement agir à plusieurs niveaux. «Sur la manière dont le commerce se développe, ou encore en soutenant des initiatives locales et en facilitant le transport de marchandises, l’administration a déjà quelques cartes», envisage-t-il.

De plus en plus sollicités, les organismes de redistribution alimentaires doivent aussi être mieux financés, selon lui.

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière d’itinérance, Benoit Langevin, a déploré un «plan d’inaction» de l’administration. «Autant pour la lutte à la pauvreté que pour l’insécurité alimentaire pour laquelle Projet Montréal propose encore un autre rapport, ce n’est pas digne d’un plan d’action réfléchi», a-t-il dit.