Cathy Wong, présidente du conseil municipal, rejoint Projet Montréal

La mairesse de Montréal Valérie Plante a une nouvelle alliée. Après avoir quitté l’opposition officielle en avril, la présidente du conseil municipal, Cathy Wong, a choisi de se joindre à Projet Montréal.

La conseillère de la Ville du district Peter-McGill demeurera présidente du conseil, un poste qu’elle occupe depuis novembre 2017.

La décision de rejoindre l’équipe municipale de Valérie Plante est le résultat d’une collaboration «fructueuse» depuis deux ans, selon la principale intéressée. Celle-ci a été prise dans une optique de réflexion «bénéfique pour le district de Peter-McGill et ses résidentes et résidents».

«J’ai eu la chance de travailler de près avec des élus de Projet Montréal dans Ville-Marie pour faire avancer des dossiers qui me tiennent à cœur» affirme Cathy Wong dans un communiqué publié mercredi.

L’ancien Children’s en cause

La position prise par la mairesse dans le dossier de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants a pesé lourd dans la décision, selon Mme Wong. Valérie Plante a réduit de 4/5 la taille maximale d’un des édifices du complexe résidentiel après que le promoteur ait décidé de ne pas inclure de logements sociaux.

Cette action a convaincu Mme Wong que la mairesse et elle partagent «les mêmes valeurs d’inclusion et de justice sociale», et qu’elles ont «la même volonté d’assurer l’égalité des chances pour toutes et tous» souligne-t-elle.

«Le leadership de Valérie Plante dans le dossier de la lutte contre les changements climatiques m’a aussi beaucoup impressionnée et incitée à joindre son équipe», conclut Cathy Wong.

«Front uni» dans Ville-Marie

Mme Wong était la seule élue de l’opposition élue dans l’arrondissement Ville-Marie. Son adhésion à Projet Montréal porte à quatre le nombre d’arrondissements entièrement contrôlés par le parti de Mme Plante.

De son côté, la mairesse s’est réjouie de l’arrivée de la présidente du conseil municipal dans ses rangs. «Projet Montréal a le vent dans les voiles et continuera de travailler avec acharnement pour assurer à la population montréalaise un avenir rempli de promesses» déclare Valérie Plante par voie de communiqué.

«Son arrivée nous permettra d’offrir aux citoyennes et aux citoyens de l’arrondissement de Ville-Marie un front uni et de faire progresser des projets porteurs qui amélioreront la qualité de vie des résidentes et résidents du quartier» promet-elle.

Les deux femmes ont échangé à ce propos ce matin sur Twitter, se remerciant mutuellement pour cette venue.