Dernier droit avant les travaux de prolongement de la ligne bleue

Environ 200 employés sont affectés au prolongement de la ligne bleue. Moins d’un an avant les premiers travaux d’excavation, les employés affectés au bureau de projets de la STM fourmillent afin de boucler les dossiers avant de creuser et de couler le béton.

Situé dans les hauteurs de la Place Bonaventure, dans un grand espace ouvert dans lequel perce la lumière naturelle, le bureau de projets est plutôt silencieux lors de la visite de Métro Média, chaque employé s’affairant dans son espace de travail. Plus loin, d’autres personnes s’animent dans une salle de réunion.

« Lorsqu’on a commencé, nous étions deux personnes sur le projet », révèle François Chamberland, directeur exécutif Ingénierie et Projets majeurs à la STM. Aujourd’hui, ils sont 100 fois plus à travailler au prolongement de la ligne bleue. Un nombre qui sera appelé à doubler lors du début des travaux d’excavations.

Le plan prévoit toujours l’inauguration de cinq nouvelles stations en 2026. L’objectif est ambitieux. L’échéancier, serré.

« On a 829,3 M$ pour faire l’acquisition de terrains, effectuer les travaux préliminaires, démarrer les plans et devis, et pour réaliser notre dossier d’affaires, résume François Chamberland, directeur exécutif Ingénierie et Projets majeurs à la STM. On a jusqu’à l’automne prochain pour le déposer. C’est la dernière étape avant de creuser et de couler du béton. »

Actuellement, certains employés travaillent d’arrache-pied afin de réaliser les derniers plans et évaluations. D’autres planchent sur les mesures de mitigation pour diminuer l’impact des travaux sur la circulation, et sur les détours que les autobus devront effectuer.

M. Chamberland révèle avoir eu l’autorisation d’effectuer certains travaux préliminaires, dans l’optique de gagner du temps. « Ce n’est pas la directive habituelle, souligne-t-il. Normalement, on doit attendre de déposer le dossier d’affaires avant de commencer les pré-travaux. »

De premiers travaux à venir

Les premiers travaux visibles concerneront le filage sous-terrain, ainsi que les systèmes d’égouts et d’aqueduc. Une cinquantaine de millions de dollars seront octroyés à cet effet aux « différentes compagnies concernées pour enlever cela».

«Le but, c’est qu’une fois le contrat accordé pour la construction de la station, on puisse creuser le trou sans avoir trop d’éléments pour nous gêner », ajoute M. Chamberland.

D’autres travaux seront aussi réalisés prochainement à l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon Est, un endroit déjà bien occupé avec le chantier actuel du Service rapide par bus (SRB). « On devance les travaux sous Pie-IX, dévoile M, Chamberland. On va construire un tunnel pour que les personnes puissent sortir [de la future station] d’un côté ou de l’autre du boulevard. On veut le faire tout de suite pour éviter de devoir bloquer à nouveau Pie-IX. »

Ces travaux ont déjà été autorisés par le gouvernement. La STM devrait lancer prochainement un appel d’offres afin de les entamer dès le début de l’année 2020.

Cela, dans l’objectif que les chantiers d’excavation pour la construction des stations puissent se mettre en branle à l’automne prochain, à condition évidemment que la STM en reçoive l’autorisation après avoir déposé son dossier d’affaires.

Une architecture à définir Une tradition déjà existante au sein du métro montréalais, chacune des nouvelles stations devrait être pensée et conçus par différents architectes, avant d’être dotée d’œuvres d’art. « On veut faire en sorte que les artistes travaillent avec les architectes pour que ce soit inclus dans la station. Je crois que le résultat est beaucoup plus spécial lorsqu’ils travaillent ensemble », ajoute M. Chamberland, qui donne en exemple les vitraux de la station Champ-de-Mars. » Un comité consultatif est déjà en place afin d’assurer un arrimage quant aux décisions architecturales prises.