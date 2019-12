Noël conscient: comment être solidaire durant le temps des Fêtes?

Le temps des Fêtes est un moment de partage. Comment donc être plus solidaire et conscient dans nos choix ?

Dons pour les démunis

Pour les organismes venant en aide aux personnes dans le besoin et les personnes dans la rue, Noël est un moment important pour recueillir des dons.

Durant la saison hivernale, l’organisme venant en aide aux personnes sans abris, Mission Old Brewery propose une liste d’articles dont les besoins sont les plus grands: billets d’autobus, sous-vêtements neufs, pyjamas, jeux de société complets, pantalons molletonnés, détergent à lessive, rasoirs jetables, dentifrice, shampoing et crème à raser, cadenas, gommes à mâcher, des sacs de transport. Dans le milieu communautaire, on conseille aux gens de faire des dons tels que de l’argent, des vêtements chauds en bon état ou des cartes-cadeaux de restaurants plutôt que des dons de nourritures aux personnes itinérantes.

Au Centre des femmes de Montréal, on propose de faire des dons de jouets neufs pour les enfants dans le besoin. «On peut aussi inviter les tout petits à faire un dessin ou écrire un petit mot gentil pour accompagner leur don» indique l’organisme. Du côté de l’Envol, organisme pour les jeunes mères de moins de 25 ans, on favorise les dons de jouets neufs et des articles pour bébés. Les items les plus appréciés des jeunes mamans? Les articles de pharmacie (shampoing, couches, lingettes, cartes-cadeaux, etc.), qu’on pense moins à donner, mais qui sont si pratiques

Donner du temps

Pour ceux qui souhaitent offrir du temps, le service de raccompagnement Opération Nez rouge s’attend à une 4e fin de semaine chargée et se prépare à dépêcher sur les routes un grand nombre de bénévoles. Il sera possible d’y faire du bénévolat jusqu’à la toute dernière journée d’activité de l’Opération Nez rouge, le 31 décembre. Le 24 décembre, sous la passerelle de l’UQAM au Métro Berri-UQAM, l’initiative citoyenne, Offrons Noël aux itinérants, offre un repas chaud, des produits d’hygiène personnelle, ainsi que des vêtements chauds aux itinérants de Montréal. Les dons seront acceptés sur place.

Un sapin zéro déchets ?

Vous aimez votre sapin de Noël naturel ? L’entreprise Titi Sapin vous propose d’adopter votre sapin naturel pour les Fêtes pour le réutiliser d’année en année. Pour 20$, les usagers achètent un bébé sapin en pot et le gardent durant les Fêtes. Après cela, ils peuvent déposer le bébé sapin à un point de livraison de l’entreprise qui le conserve jusqu’au Noël suivant pour le livrer à nouveau au même client. Le client peut également garder le sapin et le planter. Chaque année, le sapin pousse de quelques centimètres. Le sapin doit toutefois être conservé à l’extérieur de la maison.