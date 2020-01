Les inondations du printemps 2019 ont entraîné des dépenses de plus de 17 M$ de la part de la Ville de Montréal, une facture «très salée», constate la mairesse Valérie Plante. Elle estime que le gouvernement du Québec devrait épauler davantage les municipalités affectées par les crues printanières.

«Je parle de Montréal, mais je pense à bien d’autres villes sur le bord du Saint-Laurent qui ont vécu une situation similaire et qui se retrouvent avec une facture très salée. C’est la responsabilité de la Ville, bien sûr, d’assurer la sécurité de ses citoyens et citoyennes, mais évidemment, ce coût-là ne peut pas seulement incomber aux municipalités parce qu’on n’y arrivera pas», a affirmé Mme Plante mercredi. Cette dernière a pris part en matinée à la première séance du comité exécutif de l’année 2020.

Le comité exécutif a adopté ce matin un rapport du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur les dépenses engendrées par la Ville de Montréal entre la mi-avril et la mi-septembre afin de faire face aux inondations printanières. En tout, la Ville a dépensé un peu plus de 17 M$ pour faire face à la crue printanière, qui a notamment frappé Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Ahuntsic-Cartierville.

«N’oublions pas que Montréal est une île, ce qui nous rend très vulnérable aux inondations.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

Plus cher

En 2017, les dépenses de l’agglomération de Montréal pour faire face aux inondations printanières s’étaient élevées à un peu plus de 8 M$, soit nettement moins que celles de l’an dernier. Les dommages avaient toutefois été beaucoup plus importants en 2017.

«Les inondations de 2019 furent pires qu’en 2017 par leur ampleur et leur durée. Néanmoins, grâce aux mesures préventives temporaires et d’intervention prise par l’Organisation de la sécurité civile de l’agglomération de Montréal (OSCAM), seules 110 résidences furent inondées en 2019 contre 1100 en 2017», mentionne le rapport du SIM.

À cet égard, Mme Plante a souligné que, l’an dernier, la Ville a investi notamment investi en amont de la montée des eaux afin de «renforcer certaines digues et préparer le terrain en sachant qu’il y aurait des inondations».

«Évidemment, c’est de l’argent bien investi dans la mesure où on est passé de 1000 à une centaine de maisons inondées. En soit, c’est une bonne nouvelle. Mais je pense qu’on a une réflexion à avoir à savoir si chaque année, on doit débourser des sommes comme celles-là plutôt que de renforcer et de rendre notre territoire résilient sur du long terme. Ça fait cher», a ajouté Mme Plante.

Cette dernière s’est dite confiante qu’elle réussira à trouver avec le gouvernement du Québec des «solutions pérennes» afin de rendre «notre territoire plus résilient» face aux inondations.

Au moment de mettre en ligne, le ministère des Affaires municipales n’avait pas commenté.

Heures supplémentaires

Les salaires des contremaîtres, des professionnels, des cols blancs, des cols bleus, des pompiers et des policiers pendant les inondations de 2019 représentent une dépense totale de 6,7 M$ pour l’agglomération de Montréal. De ce montant, la Ville a déboursé 3,2 M$ pour des heures supplémentaires.

Quelque 2,5 M$ ont aussi été investis pour la location d’outillage, d’équipements et de machinerie. Les matériaux de construction, comme la pierre le sable pour monter des digues, représentent pour leur part une dépense d’environ 2 M$.

Le 26 avril 2019, la mairesse Valérie Plante a annoncé le déclenchement de l’état d’urgence alors que plusieurs arrondissements étaient menacés par la montée des eaux. Ce statut exceptionnel a permis de faciliter l’accès aux ressources financières et matérielles nécessaires pour monter des digues et protéger les citoyens jusqu’à sa levée le 8 mai. Pendant cette période, près de 2 M$ ont été dépensés.