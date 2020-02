Forte hausse de la valeur des vignettes de stationnement dans Ville-Marie

L’arrondissement de Ville-Marie révisera à la hausse le coût des vignettes de stationnement sur son territoire. La facture sera particulièrement salée pour les propriétaires de gros véhicules.

Actuellement, le prix annuel d’une vignette de stationnement réservée aux résidents de l’arrondissement s’élève à 52$. Ce ne sera toutefois bientôt plus le cas alors que Ville-Marie emboîtera le pas au Plateau-Mont-Royal et à Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en mettant en place une tarification du stationnement modulée en fonction de la grosseur des véhicules. Celle-ci a fait l’objet d’une adoption mardi soir en séance du conseil d’arrondissement.

Ainsi, à partir du premier avril, le prix d’un vignette de stationnement dans Ville-Marie sera de 100$ pour les cylindrées de 1,6 litre et moins et les véhicules électriques. Ce montant augmentera progressivement pour les véhicules plus polluants. Le coût maximal de cette vignette sera fixé à 250$ pour les cylindrés de 3,5 litres et plus.

Par ailleurs, une seule vignette sera autorisée par personne. Chaque résidence pourra compter jusqu’à deux vignettes, mais le tarif de la seconde s’élèvera à 350$.

Les tarifs de stationnement de l’arrondissement sont les mêmes depuis 1989.

«Sa révision est nécessaire pour répondre aux besoins actuels des résidents, mieux refléter la valeur du domaine public et favoriser l’atteinte de notre cible de réduction de 55% de gaz à effet de serre», souligne la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans un communiqué publié mardi.

Transfert modal

Par le biais de son plan local de déplacement, l’arrondissement s’est engagé à réduire la place de l’automobile au centre-ville. La mairesse de Montréal espère ainsi augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes. Elle souhaite aussi augmenter le nombre d’usagers du transport en commun.

«Le nouveau système de tarification est nécessaire dans un contexte d’urgence climatique et permettra de redonner de l’espace aux citoyens de Ville-Marie sans compromettre la vitalité économique de l’arrondissement et la sécurité financière des personnes plus vulnérables», ajoute Mme Plante.

Cette révision tarifaire prévoit en effet l’inclusion d’un système de tarification sociale. Ainsi, les détenteurs de vignettes de stationnement qui sont à faible revenu n’auront pas à payer plus que le plus bas tarif, soit 100$.

Annuellement, le coût annuel d’entretien d’une case de stationnement varie de 800 à 1300$, indique la Ville. Ces nouveaux tarifs demeureront donc sous le coût réel des cases de stationnement payé «par l’ensemble des contribuables», fait valoir l’administration Plante.