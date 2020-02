Longueuil se positionne en faveur d’un tramway électrique est-ouest

Le tramway aura priorité sur le prolongement du métro à Longueuil, du moins si on se fie aux objectifs de l’administration Parent. La Ville s’est rangée jeudi derrière les ambitions connues de Québec dans le secteur, privilégiant d’abord un tracé reliant l’est et l’ouest ainsi que le redéveloppement de plus de 25 millions de pieds carrés entre le pôle Roland-Therrien et la station Panama du Réseau express métropolitain (REM). Le tout sans oublier une desserte vers le centre-ville.

«C’est un lien qui permettrait de développer le sentiment de fierté qui nous manque encore un peu chez nous. On ne sera plus gênés d’être Longueuil. On doit résolument mettre nos complexes derrière nous», a expliqué jeudi la mairesse Sylvie Parent, lors d’un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.

Selon l’élue, la création du tramway «représente une formidable opportunité de développement du territoire, en plus de répondre aux besoins criants en matière de transport collectif» dans le secteur.

En plus du réseau de transport lui-même, la Ville envisage «de la verdure, de l’espace pour vivre, s’instruire, se cultiver et mener des affaires» tout au long du tracé.

Plusieurs acteurs socioéconomiques importants étaient présents jeudi. Dont le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, et le président de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Pierre Shedleur. La démarche de la Ville est aussi appuyée par le président de Banque de l’infrastructure du Canada, Pierre Lavallée.

Une maquette dévoilée

Ce nouveau mode de déplacement permettrait de desservir «dans un premier temps» le cégep Édouard-Montpetit jusqu’à la future station Panama du Réseau express métropolitain (REM). L’établissement de santé Charles-Le-Moyne ainsi que le métro Longueuil feront aussi partie du trajet final. À terme, le système s’étendra vers la Prairie dans l’Ouest, et vers Boucherville, dans l’est.

«Qui croit encore que Longueuil est une banlieue?», a insisté la mairesse Sylvie Parent, affirmant que la Rive-Sud deviendra un joueur clé du développement économique dans les prochaines années.

L’implantation de cet axe de transport lourd viendrait aussi avec une revitalisation majeure du boulevard Taschereau, sur lequel il doit circuler en bonne partie. Plusieurs projets immobiliers viendront s’installer sur cet axe où beaucoup de terrains sont vacants, voire laissés à l’abandon. La Ville entend créer 14 000 nouveaux emplois et 30 000 nouvelles unités résidentielles. «C’est un potentiel de développement immobilier jamais-vu», a dit Mme Parent.

«Imaginez l’axe Taschereau comme un véritable milieu de vie.» -Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

À l’instar de Montréal, Longueuil et Saint-Lambert ont connu dans les dernières années une hausse importante de l’achalandage automobile, surtout pendant les heures de pointe du matin et du soir. L’arrivée du tramway permettrait de soulager cette progression fulgurante de la voiture.

«Comme tout le monde, je me promène sur les grandes artères de la région métropolitaine et moi aussi, je suis prise dans les embouteillages qui n’en finissent plus.» -Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports

Québec catégorique

Au début février, le premier ministre François Legault se faisait catégorique quant à la nécessité d’implanter des tramways dans plusieurs villes de la province.

«Une ville de la taille de Québec devrait avoir un tramway. C’est la même chose à Gatineau, c’est la même chose à Longueuil.» -François Legault, premier ministre du Québec

Cette sortie de la Ville de Longueuil intervient alors qu’il y a quelques mois, Métro révélait que le sort du prolongement de la ligne jaune et du tramway sur le boulevard Taschereau sera connu en 2022. Comme les bureaux de projet ont été fusionnés, les dossiers d’opportunités de ces deux projets devront être livrés au MTQ d’ici la fin 2021.

Jusqu’ici, Québec a prévu 60 M$ pour lancer les études de faisabilité nécessaires.

Ce n’est pas la première fois qu’un projet de tramway suscite les passions à Longueuil. En 1910, les trams de Montreal Southern Counties Railway desservaient la rue McGill. Et ce jusqu’à l’actuel édifice de la Société historique et culturelle de Marigot. Ils ne circulent plus depuis 1956.