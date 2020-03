Ensemble Montréal demande de permettre le covoiturage sur toutes les voies réservées de la métropole

L’opposition officielle à l’hôtel de ville presse l’administration de Valérie Plante de rendre toutes les voies réservées du réseau routier de la métropole accessibles aux utilisateurs du covoiturage afin de contrer la congestion routière.

Actuellement, sur les quelque 260 km de voies réservées que compte la Société de transport de Montréal (STM), seulement une mince partie sont accessibles aux automobilistes qui partagent leur véhicule avec des covoitureurs. C’est notamment le cas sur la rue Sherbrooke et les boulevards Lacordaire et de la Côte-Vertu.

Ainsi, dans la grande majorité du réseau, les voies réservées ne sont accessibles que par les autobus et les taxis.

Or, il y a près de 15 millions de sièges vides dans les voitures qui circulent chaque jour de la semaine à Montréal.

«Ça, à la seule heure de pointe, c’est plus que toute la capacité de la STM», souligne à l’égard de cette donnée l’expert en économie collaborative et chargé de cours à l’École nationale d’administration publique, Guillaume Lavoie, en entrevue à Métro.

Face à ce constat, le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, propose de permettre la circulation des automobilistes pratiquant le covoiturage sur toutes les voies réservées de la métropole. Il déposera une motion en ce sens le 23 mars prochain en séance du conseil municipal.

«La proposition est simple et efficace. Elle permet de réduire l’auto-solo et la congestion», a déclaré l’élu en conférence de presse, lundi. Ce dernier souligne qu’une telle mesure permettrait de réduire les temps de déplacement des utilisateurs du covoiturage, rendant ainsi celui-ci plus attrayant.

Surveillance policière

L’opposition officielle affirme qu’un telle initiative se ferait à un coût «quasi nul» pour la Ville, puisque les voies réservées en question existent déjà.

«L’avantage, c’est que infrastructures routières existent déjà, donc ça peut se faire à un coût presque nul. On parle de changer les panneaux et de faire de la sensibilisation et de l’éducation», a-t-il affirmé.

Lionel Perez craint-il que des automobilistes effectuant de l’auto-solo circulent illégalement dans ces voies réservées?

«Je pense que chaque fois qu’on met des règles en place, il faut s’assurer qu’il y ait une surveillance policière adéquate. Il faudra être cohérent et s’assurer que le SPVM fasse son boulot de ce côté-là», a-t-il dit.

Ensemble Montréal estime également qu’un tel projet pourrait aider la Ville à atteindre ses cibles de réduction des gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030.

«Devant l’urgence climatique, où Montréal s’est donnée beaucoup d’objectifs ambitieux, il faut mettre en place des mesures concrètes pour réduire les GES causés notamment par le transport.» -Lionel Perez, chef d’Ensemble Montréal

Agir rapidement

En janvier, Métro dévoilait que l’Autorité régionale de transport métropolitain étudie actuellement la possibilité de développer un système de covoiturage d’ici l’automne alors que se chevaucheront jusqu’en 2024 les chantiers du REM et du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

«On sait qu’il y énormément de congestion, qu’il y a énormément de chantiers à venir. Donc, la situation ne s’améliore pas», a noté M. Perez, qui presse la Ville de répondre à sa demande «à court terme».

L’expert en planification des transports, Pierre Barrieau, estime pour sa part que la Ville devrait étendre l’accès des voies réservées au covoiturage de façon progressive, en misant sur les voies réservées moins achalandées par les bus. Autrement, une telle initiative pourrait avoir des effets pervers en nuisant au transport collectif, prévient-il.

«Il ne faut pas que des voitures avec deux passagers viennent ralentir des autobus avec 80 passagers», soulève l’expert.

Au moment de mettre en ligne, ni l’administration de Valérie Plante ni le STM n’avaient répondu aux demandes de Métro.