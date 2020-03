Les cours et événements scolaires sont annulés dans de nombreuses écoles, commissions scolaires et universités à cause de la pandémie de coronavirus.

En point de presse jeudi, le ministre de l’Éducation a dit qu’il ne recommandera pas pour le moment la fermeture d’écoles. Ce qui n’a pas empêché les établissements scolaires à annoncer des fermetures les uns après les autres.

En fin de journée jeudi, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) a indiqué que toutes ses écoles et autres établissements seront fermés vendredi. Y compris les services de garde.

«Cette journée permettra de planifier les actions à mettre en œuvre la semaine prochaine afin de déployer efficacement les directives de la Direction de la santé publique. Nous sommes conscients que cette décision peut occasionner des inconvénients. Soyez assurés qu’elle est prise dans le meilleur intérêt des élèves et du personnel», lit-on sur le site web de la CSMB.

Même son de cloche du côté de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, dans l’Est. La Commission scolaire Marie-Victorin, à Longueuil, et la Commission scolaire de Laval aussi. Les trois commissions ferment leurs établissements vendredi.

«Cette fermeture survient dans le contexte des directives gouvernementales pour contrer la COVID-19 et qui requièrent la planification de mesures préventives pour les élèves et l’ensemble du personnel», écrit la CSMV sur Facebook.

Vers 20h30 jeudi, la Commission scolaire de Montréal indiquait toujours qu’elle prônait l’isolement volontaire de personnes revenant de Chine ou d’Iran.

Les universités aussi

Certains cours, et parfois tous les cours, sont également annulés dans les universités montréalaises à cause du coronavirus. L’Université de Montréal et l’Université Laval ont suspendu les cours de plus de 250 personnes. L’UdeM interrompt aussi toutes les activités d’enseignement et de recherche à l’étranger pour les étudiants.

Après avoir initialement annoncé qu’elles maintenaient les activités normales, l’Université McGill, l’Université Concordia et l’UQÀM ont annoncé en soirée qu’elles suspendaient tous les cours et les examens prévus vendredi. Encore une fois, elle mentionne la nécessité d’analyser l’impact de les directives du gouvernement Legault sur le coronavirus.

L’Université Concordia annule tous ses cours entre le 13 et le 15 mars, ainsi que ses bibliothèques. Le retour à la normale est prévu lundi.

Certaines écoles privées ont également décidé de suspendre les classes vendredi, telles que le Collège Jean-Eudes et le Collège Notre-Dame. Dans Rivière-des-Prairies, l’Académie de Louis-Pasteur a aussi décidé de fermer de façon préventive, hier, alors qu’un de ses élèves est sous investigation pour la COVID-19. Les cours devraient reprendre lundi.

Certains cégeps, dont André-Laurendeau et le Collège Vanier, ont annoncé pour leur part maintenir leurs cours.

Les commissions scolaires de l’île de Montréal n’ont pas retourné nos appels concernant les mesures qu’elles prendront.

Avec la collaboration d’Emmanuel Delacour et de Frédérick Lacroix-Couture.

