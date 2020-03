Des Montréalais appellent à une «grève du loyer» dès le 1er avril

Des locataires montréalais appellent à une «grève du loyer» dès le 1er avril prochain. Face à un manque de revenus et de soutien des gouvernements provinciaux et fédéraux, le regroupement spontané «Pas de logement, pas de quarantaine» menace de cesser massivement les paiements mensuels.

«La crise de la COVID-19 nous a tous mis dans le trouble. Certains d’entre nous sont à court d’argent, ou alors n’en ont plus beaucoup. On est plusieurs à en avoir juste assez pour vivre et à espérer que les choses aillent mieux», écrit le comité fondateur, composé de locataires du quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans une missive mercredi.

Selon les membres du groupe, la fermeture des services «non-essentiels», dont font partie plusieurs commerces, a engendré d’importantes pertes de revenus pour plusieurs personnes, qui doivent aujourd’hui choisir entre loyer et besoins de base.

«C’est de l’argent qui devrait servir à acheter de la nourriture, des médicaments. C’est de l’argent qui est nécessaire pour nous, pour nos familles. C’est cet argent qui nous permettra de faire face à l’insécurité.» -Extrait du document de grève

Les locataires ajoutent que si le fait de dépenser la majorité de son salaire pour se loger «n’a déjà aucun sens», il devient «criminel en temps de crise». «Ce qu’on veut, ce sont des mesures qui pourront vraiment aider les locataires. À commencer par le gel des loyers, dès le 1er avril et tant que la crise durera. Sinon, on va garder notre argent, et on va faire la grève du loyer», tonnent-ils.

Une tactique jugée dangereuse

Appelée à réagir, la porte-parole au Regroupement des comités logement et associations de locataires (RCLALQ), Marjolaine Deneault, lance un message à la prudence. En faisant, la grève, les locataires s’exposent à de graves conséquences, selon elle.

«On a peur des conséquences pour des locataires à faible revenu et vulnérables, qui peuvent aller jusqu’à l’éviction. Dans une audience pour non-paiement devant la Régie, il n’est pas possible d’évoquer de raisons.» -Marjolaine Deneault, porte-parole du RCLALQ

Mme Deneault invite les locataires à user de gros bon sens. «Tant qu’il n’y aura pas de mesures suffisantes de nos gouvernements pour protéger les locataires, la grève n’est pas un moyen d’action à privilégier, surtout en temps de pandémie», martèle-t-elle.

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), elle, met en garde les locataires contre ces «messages de propagande véhiculés par des activistes». Le non-paiement du loyer «entraînerait de graves conséquences», prévient-on.

«Les propriétaires qui peuvent financièrement et qui veulent renoncer à un loyer, ils sont rares. C’est la réalité dans un Québec où 7 propriétaires sur 10 n’ont qu’un duplex ou un triplex. Ils comptent sur ce revenu pour vivre.» -Hans Brouillette, directeur de la CORPIQ

«Les locataires n’ont aucune raison de croire que les loyers impayés seront effacés», renchérit M. Brouillette.

Des actions à prendre

Pour la coordonnatrice au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme, la solution se trouve dans les actions. Avec le RCLALQ, son groupe presse Ottawa de mettre sur pied «rapidement» un Fonds de dépannage pour les locataires, ainsi que des suppléments au loyer d’urgence. Le gouvernement Legault, quant à lui, devra interdire les évictions sur le long-terme.

«Il y a certes un moratoire en ce moment sur les évictions, mais se termine très bientôt. Dès qu’il sera levé, les propriétaires vont pouvoir procéder. On craint énormément des évictions massives. La réponse gouvernementale est largement insuffisante», insiste Véronique Laflamme.

«On comprend que les locataires soient très inquiets. Une grande partie d’entre eux ne pourront pas payer le loyer, parce qu’ils n’auront pas leur chèque d’assurance-chômage à temps.» -Véronique Laflamme, coordonnatrice au FRAPRU

Environ 457 000 ménages locataires consacrent plus de 30 % de leurs revenus au loyer, et près de 196 000 y réservent plus de 50 %, selon des données de l’organisme.