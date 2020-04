Refuges pour itinérants et SIS: des travailleurs de rue inquiets pour leur santé

Des travailleurs communautaires et sociaux intervenant dans les refuges auprès de personnes itinérantes, vulnérables ou aux prises avec des dépendances s’inquiètent vivement du peu d’équipements de protection auxquels ils ont accès. Alors que le risque de transmission est réel dans leur milieu, ils pressent les pouvoirs publics d’intervenir pour les aider à se protéger contre la COVID-19.

«On a été démasqués depuis le début de la crise. On a très peu de matériel sanitaire. Notre groupe a même dû interpeller la communauté pour recevoir une centaine de visières la semaine dernière. C’est pourtant le rôle de la santé publique de nous fournir ces choses-là», explique le président du Syndicat des travailleurs en intervention communautaire (STTIC), Yannick Gingras.

Selon lui, la pandémie démontre «de nouveau» que le secteur communautaire est un milieu qui n’est pas réellement pris en compte, ni reconnu par les autorités.

«Nos membres se sentent dévalorisés. Ils voient très bien qu’on compte très peu pour les pouvoirs publics. On s’occupe pourtant des gens que le réseau n’est pas toujours capable de traiter au quotidien.» -Yannick Gingras, du STTIC

Selon un sondage interne de l’organisme, la quasi-totalité des travailleurs se sentent «peu ou pas du tout reconnus par l’État québécois». Des chiffres qui «parlent d’eux-mêmes», selon le groupe syndical, qui n’exclut pas de se mobiliser dans les prochains jours.

Des SIS menacés

À la mi-avril, Métro rapportait que le seul site d’injection supervisée (SIS) encore ouvert à Montréal est menacé de fermeture en raison d’un manque d’équipements de protection individuels pour prévenir la propagation du coronavirus.

«Nos services demeurent ouverts pour l’offre de matériel et de soutien. Mais on a dû fermer notre salle d’injection supervisée depuis quelques semaines», indique Martin Pagé, le directeur général de l’organisme Dopamine, qui gère un SIS de nuit dans Hochelaga.

«En pleine pandémie, il ne faut pas oublier la précarité sociale de certaines personnes. Ces ressources sont vitales puisqu’elles peuvent sauver des vies.» -Martin Pagé, DG de Dopamine

Pour Yannick Gingras, l’urgence appelle effectivement à des actions immédiates. «Présentement, on manque surtout de masques N-95 dans les SIS. Or, s’il y a une surdose, les intervenants ont besoin d’être équipés et formés. En ce moment, il n’y a rien qui est fait», dénonce-t-il.

«On craint en ce moment d’être obligés de rester passifs devant une surdose. Bref, de ne pas pouvoir intervenir, et de juste pouvoir composer le 911», ajoute M. Gingras. Ailleurs au Québec, de nombreux centres de désintoxication à travers la province ont dû fermer leurs portes par manque de financement, alors que la crise du coronavirus vient complexifier leurs opérations.

Peu d’informations sur les éclosions dans les refuges

Au-delà du manque d’équipements, le STTIC dénonce que peu d’informations soient rendues disponibles actuellement sur les éclosions dans les refuges. Le phénomène est pourtant «majeur», affirme Yannick Gingras. «C’est très difficile d’avoir l’heure juste en ce moment. Est-ce que ces personnes-là sont prises en charge, est-ce qu’elles circulent? Nous, on côtoie ces gens-là chaque jour dans les refuges. On a besoin d’avoir plus d’information», plaide-t-il.

À la fin mars, l’administration Plante avait ouvert trois nouveaux refuges d’hébergement et trois centres de jour dédiés aux personnes itinérantes à Montréal, ajoutant plus de 350 places supplémentaires pour les accueillir.

«La crise sanitaire ne doit pas devenir une crise humanitaire ou sociale. On travaille d’arrache-pied pour trouver des solutions rapides», avait dit la mairesse Valérie Plante. Il y a quelques semaines, le premier décès d’un itinérant qui avait contracté le coronavirus à Montréal avait créé une onde de chocs à la Maison du Père, où il résidait.