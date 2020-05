Dépistage: des bus de la STM deviendront des cliniques mobiles

Des autobus de la Société de transport de Montréal (STM) se transformeront en «unités mobiles» de dépistage au courant des prochains jours, avec pour objectif d’accélérer les efforts de dépistage dans les secteurs particulièrement affectés par la crise du coronavirus, dont Montréal-Nord.

«En temps de crise, c’est plus important que jamais de briser les silos et de collaborer ensemble. C’est ce qu’on fait le plus possible pour trouver des solutions rapides à des besoins pressants», a indiqué lundi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Selon une porte-parole de la STM, Amélie Régis, le nombre de bus ainsi redéployées dépendra «des besoins de la santé publique» de Montréal, qui en fera surtout l’usage dans les «quartiers chauds» où des éclosions sont apparues dans les deux dernières semaines. Une situation qui concerne Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville et Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, notamment.

Au-delà du nombre de cas de coronavirus, ces «bus de dépistage» se rendront aussi dans des arrondissements moins bien desservis par le transport collectif ou encore plus isolés par la «barrière de la langue».

«Ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans les quartiers, en termes de transmission communautaire.» -La Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

La santé publique promet par ailleurs qu’une «campagne de sensibilisation» aura lieu dans les prochains jours auprès des populations ciblées, afin que celles-ci «soient au courant» des horaires de passage de chaque unité mobile, dans leur quartier.

Déjà des protocoles en place

La nouvelle tombe à peine quelques jours après l’ouverture d’une clinique de dépistage dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et l’annonce de l’augmentation de la capacité de tests dans Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies, où il est maintenant possible de tester jusqu’à 100 personnes symptomatiques au quotidien.

Appelé à réagir, le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb, a assuré que chaque autobus sera «désinfecté par les autorités» de santé publique elles-mêmes. «On peut comprendre que certains chauffeurs et employés soient inquiets, donc c’est important de le mentionner. La santé et la sécurité va rester au cœur de nos préoccupations», note-t-il.

M. Schnobb affirme que son organisation donnera «les grandes lignes» de son plan de déconfinement à la population d’ici la fin de la semaine.

Plus de détails suivront…