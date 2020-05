Plus d’inspecteurs pour la réouverture des commerces à Montréal

Alors que la réouverture des commerces aura lieu lundi à Montréal, l’administration Plante enverra 60 inspecteurs supplémentaires sur le terrain pour limiter les risques de transmission de la COVID-19, en vertu d’une entente avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

«On veut s’assurer que ça se fasse en toute sécurité. […] Ce n’est pas le temps de relâcher nos efforts. Je nous invite à faire preuve de beaucoup de discipline et d’intelligence collective», a expliqué jeudi la mairesse Valérie Plante.

Une quarantaine de prévisionnistes du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ainsi que 20 inspecteurs en aliments seront redéployés près des commerces, d’abord dans les quartiers chauds comme Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies et Hochelaga. «Même si on augmente le nombre d’inspecteurs, c’est certain qu’on pourrait toujours en avoir plus», convient Mme Plante.

Pour la directrice régionale de santé publique de Montréal, Mylène Drouin, ces brigades aideront certainement à mieux intervenir. Selon elle, la réouverture des commerces locaux permettra aussi de mieux répartir les foules.

«Ça veut dire moins de concentration dans les grandes surfaces. Soutenir les commerces locaux, ce sera bon pour l’économie, mais ce sera aussi plus facile pour réduire les risques de transmission.» -La Dre Mylène Drouin

La Ville a également conclu une entente de 150 000$ avec Architecte sans frontières (ASF) pour offrir des «conseils d’experts» aux commerçants en réaménagement de leurs locaux, de manière à mieux respecter les règles sanitaires. Plus d’une centaine d’entrepreneurs sont visés par la mesure; un guide d’adaptation sera aussi publié au début juin.

Déjà 1,5 million de masques

Vendredi dernier, le premier ministre François Legault annonçait un investissement de 6 M$ pour offrir des masques aux sociétés de transport et la Ville de Montréal. Grâce à cette aide, Valérie Plante estime aujourd’hui être en mesure de distribuer plus de 1,5 million de masques.

De ce nombre, un tiers ira directement aux arrondissements et aux villes liées «au prorata de leur population», en priorisant les clientèles vulnérables. Les deux autres tiers iront dans les refuges pour itinérants et aux organismes communautaires. Certains couvre-visages pourront d’ailleurs être insérés dans des paniers alimentaires.

La mairesse rappelle à la population l’importance de ne pas jeter ses masques souillés au sol. «C’est dans la poubelle que ça va. Chacun est responsable de s’occuper de ses déchets», martèle-t-elle.

Des «défis» pour les camps de jour

Plus tôt jeudi, Québec annonçait que les camps de jour rouvriront le 22 juin au Québec. Or, la Ville reconnaît que des «défis importants» demeurent, notamment pour le recrutement de moniteurs, la composition de plus petits groupes et l’accès aux infrastructures sportives.

«On y travaille, et ce sera dans le respect de toutes les règles. On veut pouvoir offrir des activités et un répit aux familles. Ça va être prêt avant la réouverture.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

La Dre Drouin, elle, ajoute qu’une annonce aura lieu «la semaine prochaine» quant au développement d’une offre alternative pour les familles avec de jeunes enfants.

La métropole compte dorénavant 23 064 cas de COVID-19, soit une hausse de 328 par rapport à la veille. Un total de 2411 décès sont survenus; une augmentation de 44. La santé publique affirme toutefois observer une «courbe descendante» pour les hospitalisations et les soins intensifs.

Réouverture d’installations sportives

Skateparks, aires de pétanques et pistes d’athlétisme extérieurs pourront rouvrir leurs portes dès jeudi, a aussi annoncé Montréal jeudi. Les parcs canins seront aussi accessibles dès vendredi, tandis que le golf municipal reprendra ses activités samedi.

La Ville rétablira également l’accès à l’île Notre-Dame, au circuit Gilles-Villeneuve et au parc Jean-Drapeau samedi. La plupart des stationnements publics, dont celui des parcs La Fontaine, Maisonneuve, Jarry et Frédéric-Back, demeureront toutefois fermés. Idem pour les modules de jeux pour enfants et les plateaux sportifs.

Enfin, la réouverture des terrains de tennis suivra son cours jusqu’au début juin. Seule la pratique en simple y sera permise. «La Ville tient à rappeler l’importance de respecter en tout temps une distanciation physique de deux mètres. Outre le lavage des mains fréquent, le port du couvre-visage est recommandé», précise-t-on.