La SDC Petite-Italie s’oppose «fermement» à un projet de la Ville

Suite à une consultation de ses membres, la Société de développement commercial (SDC) Petite-Italie – Marché Jean-Talon a fait savoir à la Ville de Montréal et à l’arrondissement de Rosemont qu’elle s’opposait «fermement» au projet de fermer le boulevard Saint-Laurent à la circulation automobile entre les rues Saint-Zotique et Jean-Talon et d’y installer une piste cyclable.

«Considérant la position claire de nos membres (suite au sondage soumis hier) et le contexte particulier dans lequel la SDC Petite-Italie – Marché Jean-Talon a donné son appui à la proposition de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie de fermer le boulevard Saint-Laurent, nous tenons à vous informer que la SDC Petite-Italie – Marché Jean-Talon a retiré son appui de cette proposition», explique la SDC dans un courriel envoyé à ses membres vendredi soir.

Invitée à commenter la situation, Danielle Pilette, professeure associée au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’Université du Québec à Montréal, évoque la particularité des sociétés de développement commercial.

«La SDC c’est un organisme qui regroupe des commerçants qui n’ont pas tous les mêmes intérêts, expose Mme Pilette. Il y en a qui sont des commerces de destination et c’est grâce à ces commerces qu’il y a une synergie dans l’artère commerciale.»

Parmi ces commerces de destination, figure Milano qui a fait entendre son mécontentement aux mesures de l’arrondissement dans les pages de Métro Média.

Pour compenser l’interdiction des voitures sur certains tronçons particuliers, l’experte croit que la Ville doit revoir son offre de stationnement. À cet effet, l’arrondissement devrait s’inspirer de ce qui se fait à la Plaza Saint-Hubert, ajoute la professeure.

La SDC Petite-Italie – Marché Jean-Talon n’a pas répondu au courriel de Métro.

Montréal dévoilait le 15 mai un réaménagement de certains axes pour faire plus de place aux piétons et aux cyclistes. Un total de 327 km de nouvelle voies piétonnes et cyclables seront ainsi créées cet été, qui s’ajoutent aux plus de 900 km existants, dédiés aux piétons et aux cyclistes partout sur l’île de Montréal.

Ces initiatives ont lieu au moment où une crise sanitaire est en cours et dans un contexte préélectoral, souligne Mme Pilette.