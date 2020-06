Profilage racial: «un changement s’opère» au SPVM, assure son directeur

«Un changement s’opère» au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), selon son directeur Sylvain Caron, qui veut en faire encore plus pour lutter contre le profilage racial à Montréal. Il promet de présenter la toute première politique sur les interpellations policières le 8 juillet prochain, plus de huit mois après la publication d’un rapport démontrant des «biais systémiques» à l’interne.

«Vous comprendrez qu’il y aura beaucoup de formation et de sensibilisation à faire, donc la politique ne sera en vigueur que quelques mois plus tard. On jugeait cependant qu’on était capable de la divulguer dès maintenant», a expliqué vendredi le leader du corps policier, lors d’une mêlée de presse.

Changer le système

Dans la foulée de la mort de Georges Floyd aux États-Unis et des manifestations un peu partout dans le monde, le SPVM dit trouver nécessaire de faire sa part. La nouvelle politique sera «évolutive» et demandera beaucoup d’ajustements.

«On est à la croisée des chemins. On n’en veut pas et on dit non à la discrimination. Par contre, il faut travailler sur le système.» -Sylvain Caron, chef du SPVM, reconnaissant que des «incidents de profilage et de racisme» se sont «probablement» produits à Montréal.

En octobre, un rapport commandé par la Ville de Montréal démontrait que les Noirs, les Arabes et les Autochtones sont beaucoup plus susceptibles d’être interpellés par le SPVM. Si l’étude soulevait que des «biais systémiques liés à l’appartenance sociale» existent, il était toutefois difficile de lier ceux-ci au profilage racial, selon les chercheurs, qui n’ont pas eu accès aux motifs des interpellations.

Un second mandat sera confié à ces mêmes chercheurs, au début juillet cette fois pour «aller plus loin». «On a reçu des chiffres bruts. Là, on veut mieux comprendre le contexte exact dans lequel ces interpellations ont été effectuées, lance Sylvain Caron. On veut que nos policiers travaillent avec du fondement, avec un outil sans biais.»

Appel à une marche «pacifique»

Alors qu’une seconde manifestation contre le racisme et le profilage racial aura lieu dimanche à Montréal, les autorités policières appellent à une marche «pacifique». «Je lance l’invitation aux organisateurs de m’inviter à les rencontrer avant l’événement, pour les entendre. On veut que ça se déroule dans le calme», implore le chef policier, qui n’exclut pas de prendre part à la marche.

La semaine dernière, des casseurs avaient fait irruption parmi les marcheurs, brisant des fenêtres de plusieurs commerces et volant les produits à l’intérieur. Le SPVM reconnaît toutefois que ces individus «profitent» du rassemblement, et qu’ils sont distincts de la cause initiale.

EN CHIFFRES: 13% des employés du SPVM proviennent de communautés culturelles. Le corps policier dit «travailler très fort» pour augmenter ce pourcentage d’ici les cinq prochaines années.

Caméras corporelles et profilage

À l’Opposition officielle qui lui demande de porter des caméras corporelles, le SPVM répond qu’un projet pourrait voir le jour «éventuellement». Plus tôt cette semaine, la mairesse Valérie Plante s’était dite ouverte à aller de l’avant.

«Ça fait partie de cette boîte à outils dont nous avons besoin pour mieux maîtriser une éventuelle discrimination systémique.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal, à propos des caméras corporelles, plus tôt cette semaine

Sylvain Caron, lui, dit n’avoir «jamais été contre» l’idée. «C’est un outil parmi tant d’autres. Les caméras corporelles ont leurs limites. Ça va tout régler? Non. Mais ça peut en régler une partie», soulève-t-il.

Il affirme qu’il faut d’abord avoir «l’effectif et l’argent requis» pour faire appliquer les caméras corporelles. C’est aussi une question de «processus», fait-il valoir, les images devant être traitées et «caviardées» avant d’être présentées à la Cour, le cas échéant.

Mercredi, dans un courriel envoyé aux cadres du SPVM, le commandant Patrice Vilcéus lançait un cri du cœur. «Notre organisation doit intensifier de façon concrète sa lutte contre le racisme et le profilage racial qui existent encore, tant à l’intérieur de ses murs, que lors de certaines interventions», écrivait-il. Le chef Sylvain Caron affirme avoir bien reçu ce message, le prenant comme «un signal qu’il nous envoie de continuer à travailler» pour l’équité.