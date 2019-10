Les Noirs, les Autochtones et les Arabes beaucoup plus ciblés par le SPVM

Les personnes noires, arabes et autochtones sont beaucoup plus susceptibles d’être interpellées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). C’est ce que démontre un nouveau rapport de recherche commandé par la Ville de Montréal qui a été publié lundi.

Alors qu’ils ne constituent qu’à peine 10% de la population, les personnes noires ont fait l’objet du quart des interpellations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) entre 2014 et 2017. À titre comparatif, ce chiffre atteint environ 40% chez les personnes blanches, qui constituent plus 65% de la population.

Durant cette même période, les interventions policières ont quadruplé auprès des personnes arabes et augmenté de «presque sept fois» pour les Autochtones, chez qui les femmes seraient «particulièrement ciblées». Selon l’étude, ces dernières courent effectivement «11 fois plus de chances» de se faire interpeller que les femmes blanches.

En somme, une personne noire aurait 4,2 fois plus de chances d’être interpellée par le SPVM que les personnes blanches, alors qu’une personne autochtone en aurait 4,6 fois plus. Les jeunes Arabes sont aussi beaucoup plus à risque que les jeunes du même âge n’étant pas racisés.

L’équipe de spécialistes, composée du professeur à l’École de criminologie de l’UdeM, Massimiliano Mulone, du professeur au Département de sociologie de l’UQAM, Victor Armony, et de l’enseignante à l’Université TELUQ, Mariam Hassaoui, est catégorique. Il s’agit d’«une forme de discrimination systémique».

Si le rapport démontre que des biais importants existent au SPVM, il demeure difficile de lier ceux-ci au profilage racial pour le moment selon les chercheurs, ceux-ci n’ayant pas eu accès aux motifs des interpellations. Il s’agirait tout de même d’une possibilité.

Agissant au nom du groupe de recherche, Victor Armony a souligné que d’autres études doivent être effectuées pour mieux comprendre la problématique.

Le SPVM agira «rapidement»

Le directeur du SPVM, Sylvain Caron, a dit accueillir «avec humilité» les constats du rapport, promettant de poser des «actions concrètes» rapidement.

«Il est possible que les chiffres dévoilés aujourd’hui choquent la population, et je le comprends très bien. On va tout faire pour réduire les biais dans les interpellations, afin qu’elles soient réalisées de manière juste et équitable.»

«On n’a pas de policiers racistes, on a des policiers qui sont des citoyens qui nécessairement ont des biais, comme tout citoyen peut avoir.» -Sylvain Caron, directeur du SPVM

Le chef du corps policier a par ailleurs reconnu qu’il demeure très possible que ses agents ne veuillent plus interpeller des citoyens dans Saint-Michel ou Montréal-Nord, où plusieurs communautés marginalisées résident. «C’est un grand risque dans l’organisation», a-t-il jugé, promettant de s’asseoir avec ses effectifs pour en discuter.

Le SPVM s’est engagé à livrer une politique sur l’interpellation afin de «concilier les besoins opérationnels et les préoccupations des citoyens» d’ici mars 2020. Une nouvelle équipe d’intervention spécialisée auprès des communautés culturelles sera aussi mise sur pied à la même date.

Le mandat de recherche devrait aussi être renouvelé en février 2020.

L’opposition furieuse

Le conseiller de l’opposition dans Marie-Clarac Abdelhaq Sari, qui s’est vu refuser à la conférence de presse, était en furie après le dévoilement des résultats de l’étude lundi. Il a condamné une situation «très alarmante» et «accablante» pour le SPVM.

«On a demandé à ce que les policiers soient munis de caméras portatives, mais la chose a été balayée par le service de police et par l’administration de Mme Plante. On a carrément refusé d’aller en consultation publique.» -Abdelhaq Sari

Ce dernier qualifie de «cosmétique» le plan du SPVM sur le profilage racial présenté l’hiver dernier.

«C’est un plan d’action qui est vide d’actions», poursuit-il, s’en prenant au fait qu’aucune personne racisée n’est représentée dans le comité exécutif de la Ville.