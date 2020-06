Une pétition pour renommer la station Lionel-Groulx en Oscar Peterson récolte 12 000 signatures

Publiée sur la plateforme change.org, la pétition d’un montréalais du nom de Naveed Hussain a déjà récolté plus de 12 900 signatures pour renommer la station de métro Lionel-Groulx en station Oscar Peterson.

En renommant cette station de métro, Mr Hussain souhaite que Montréal reconnaisse et célèbre le virtuose du jazz.

Oscar Peterson est né et a grandi à Montréal dans le quartier de La Petite-Bourgogne. Considéré comme l’un des plus grands pianistes du jazz, il recevra au cours de sa carrière longue de soixante ans, sept Grammy Awards et l’honneur d’être intronisé au Temple canadien de la renommée en musique en 1978.

«Cela permettrait à Montréal de célébrer l’héritage d’un homme qui a fièrement représenté notre ville sur la scène internationale et permet à notre ville de célébrer la belle diversité culturelle et la représentation que les Montréalais noirs apportent à notre ville.», appuie Naveed Hussain.

Le caractère controversé de Lionel Groulx

C’est une volonté de changer la toponymie et les symboles des villes que l’on observe depuis quelques semaines, dans la suite du mouvement Black Lives Matter, avec notamment des demandes et des actes de déboulonnage de statues représentant des figures controversées par un passé colonialiste ou raciste. Comme ce fut le cas ici à Montréal avec une autre pétition publiée il y a quelques semaines concernant le fondateur de l’université McGill à Montréal, et qui a récolté plus de 5000 signatures.

En effet si beaucoup de signataires approuvent simplement le fait de renommer la station de métro Lionel-Groulx pour la portée et la reconnaissance de la figure d’Oscar Peterson, d’autres n’hésitent pas à spécifier en plus dans les commentaires publiés sous la pétition, le caractère antisémite reproché à Lionel Groulx, considéré comme une personnalité importante du nationalisme francophone du 20e siècle.

L’auteur précise néanmoins dans son texte que le but de cette pétition «n’est pas de minimiser l’impact qu’a eu Lionel Groulx. Il s’agit plutôt de reconnaître à sa juste valeur l’apport de ce grand artiste montréalais qui a su et qui continue encore de nous rassembler tous, citoyens de la ville de Montréal, autour de sa musique.»