COVID-19: l’étude clinique sur la colchicine passe une étape supplémentaire

L’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) a annoncé vendredi que l’étude clinique COLCORONA portant sur la colchicine pour traiter les patients atteints de la COVID-19 a passé une étape supplémentaire vendredi.

Cette étude porte sur le potentiel de la colchicine, un médicament normalement utilisé dans le traitement de la goutte, et éventuellement efficace dans la lutte contre le coronavirus chez les patients déjà infectés en prévenant le phénomène de «tempête inflammatoire majeure» des poumons.

L’ICM déclare dans un communiqué que l’étude a passé l’étape de l’analyse dite «de futilité intermédiaire» établie par un comité indépendant de surveillance qui juge de l’efficacité d’une étude à aboutir.

L’étude COLCORONA est actuellement mise en oeuvre au Canada, mais aussi aux États-Unis et dans certains pays d’Europe, d’Amérique du sud et d’Afrique. C’est l’une des rares études à étudier les personnes déjà atteintes par la COVID-19, mais n’étant pas hospitalisé. L’étude est sans contact et se déroule à domicile, randomisée, à double insu et contrôlée par placébo. Elle fait partie des 2000 études actuellement en cours, comme annoncé par l’OMS vendredi, pour trouver un traitement efficace et sans danger pour les populations.

«Nous sommes engagés à enrôler le maximum de patients à l’échelle mondiale dans cette étude innovante afin de déterminer l’effet de la colchicine sur la tempête inflammatoire grave liée à la COVID-19 tout en gardant les patients hors des soins intensifs et, en bout de piste, sauver des vies.», déclare le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l’ICM, professeur de médecine à l’Université de Montréal et chercheur principal de l’étude.

COLCORONA est coordonnée par le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal et financée par le gouvernement du Québec, la fondation Bill & Melinda Gates et le National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). L’étude continue de recruter des médecins, mais surtout des patients adultes positifs à la COVID-19 et non hospitalisés. Les volontaires peuvent participer en contactant le 1 877 536-6837.