Le monument à Dollard-des-Ormeaux du parc Lafontaine a été vandalisé

La monument à Dollard-des-Ormeaux situé au parc Lafontaine a été recouvert de graffitis hier soir. Le Groupe Libération Socialiste a revendiqué cet acte comme une action «anti-colonialiste».

L’action a vraisemblablement été orchestrée durant la nuit de samedi et la statue était encore recouverte de graffitis ce dimanche matin. On peut y lire «Assacin»(sic) sur le devant tandis que dans le dos du monument, trois autres graffitis sont présents : le nom du mouvement Antifa, le symbole des Trois Flèches lié au même mouvement et un «FuckFrontCF» qui fait référence au Front canadien-français.

Dans un communiqué envoyé à Métro, le collectif revendique cette action afin de dénoncer «la transformation de nos lieux publics en lieux de vénération fasciste». La statue d’Adam Dollard-des-Ormeaux représente pour eux «une honte nationale québécoise et un vestige facho-chrétien […] cette statue doit tomber dans les poubelles de l’histoire afin d’être remplacée par des figures libératrices.»

Cet acte de vandalisme s’inscrit dans une dynamique que l’on observe depuis quelques semaines à la suite des manifestations dénonçant la brutalité policière et la mort de George Floyd. Ainsi dans plusieurs villes du monde, des manifestants ont déboulonné ou vandalisé des statues et ont appelé à revoir la toponymie de certains lieux, nommés d’après des figures historiques controversé. Des actions auxquels le groupe se dit être dans la digne lignée et perpétue l’appel «à multiplier les attaques contre ces ignobles monuments coloniaux qui pullulent à Montréal et dans tout le Québec».

À Montréal, des pétitions ont été publiées au cours des dernières semaines afin de remplacer la statue du fondateur de l’université McGill ou encore de renommer la station Lionel-Groulx en Oscar Peterson.

Le monument à Dollard-Des Ormeaux avait déjà été vandalisée de la même manière ces dernières années, tout comme la statue de John A. Macdonald situé en centre-ville, régulièrement aspergée de peinture rouge sang par des militants.