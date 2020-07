Logement: le nombre de ménages toujours sans bail inquiète à Montréal

Le nombre de ménages qui sont toujours en recherche de logement, au lendemain du 1er juillet, est le plus élevé en quinze ans dans plusieurs municipalités, dont Montréal, s’inquiète le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). L’organisme, qui dressait jeudi son bilan traditionnel de la saison des déménagements, réclame que Québec entende enfin les besoins criants.

Dans la métropole, ce sont plus de 182 ménages qui n’ont toujours pas de bail. À cela, s’ajoutent près de 30 foyers dans l’agglomération de Longueuil et quelque 34 autres à Laval. C’est donc dire que presque 250 familles pourraient se retrouver à la rue dans le Grand Montréal.

«Il faut remonter à 2003 pour avoir un chiffre aussi important, illustre la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme, en entrevue avec Métro. On dit pourtant depuis des semaines que le problème d’inabordabilité à Montréal est vraiment important. Dans plusieurs quartiers, la spéculation contribue à la crise, en chassant les plus vulnérables de leur logement.»

Des demandes d’aide en hausse

Au cours des dernières semaines, pas moins de 1300 ménages ont fait appel aux services d’urgence des villes ou des organismes communautaires. Seulement à Montréal, on en compte 479, soit plus du double par rapport à l’an dernier. Environ 35% d’entre eux avaient subi une reprise de possession ou une éviction pour l’agrandissement d’un logement, selon les données du FRAPRU.

«Le problème de fond, c’est que Québec n’en a pas fait assez pour accélérer la réalisation de logements sociaux. 195 000 foyers locataires consacraient déjà, avant la pandémie, plus de la moitié de leur revenu au loyer. Ça risque d’augmenter.» -Véronique Laflamme, du FRAPRU

Son organisme presse le gouvernement de se doter d’une cible à long terme de réalisation de logements sociaux et abordables, à l’instar de la Ville de Montréal. Il faudrait «au minimum» prévoir 50 000 unités en cinq ans au Québec, dont presque la moitié dans la métropole, où presque 23 000 personnes sont sur la liste d’attente pour obtenir une habitation à loyer modique (HLM).

«On veut un grand chantier qui se planifie. Mais on n’est pas là du tout. Dans le dernier budget, il n’y a même pas d’investissement sur le développement de ces logements. Il y a un grand coup à donner pour mettre de l’air dans la machine», remarque Mme Laflamme.

La «pointe de l’iceberg»

Pour le coordonnateur au Regroupement des comités logement et associations de locataires (RCLALQ), Maxime Roy-Allard, la saison estivale sera certainement «très difficile» cette année, et beaucoup plus que d’habitude.

«On a plus de demandes, et donc beaucoup plus de personnes qui se retrouvent sans ressources, en détresse. À un moment donné, les autorités vont devoir réaliser l’ampleur du problème et agir en conséquence.» -Maxime Roy-Allard, du RCLALQ

La Ville de Montréal doit dévoiler dans les prochains jours le nombre de ménages qu’elle hébergera dans ses services d’urgence. Selon nos informations, il pourrait s’agir d’une quarantaine d’entre eux. «Il faut vraiment garder en tête que c’est la pointe de l’iceberg. En réalité, il y a beaucoup plus de familles qui ont besoin d’aide, mais qui se débrouillent en allant rester chez des amis ou des proches. Et puis, des mesures d’urgence, c’est bien, mais après ces gens-là doivent se retrouver un logement, et les prix sont inaccessibles», ajoute M. Roy-Allard.

Depuis plusieurs mois déjà, le RCLALQ milite pour l’implantation d’un registre des loyers afin d’éviter que des propriétaires profitent de la rareté des logements pour faire grimper de façon «abusive» le prix de location de leurs appartements. Avec la levée du moratoire de la Régie du logement sur les évictions, Maxime Roy-Allard craint que le nombre de ménages vulnérables explose dans les prochaines semaines, surtout à Montréal.