Interpellations policières: le SPVM veut «remédier» au profilage racial

Alors que la lutte au profilage racial continue de soulever les foules partout dans le monde, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a lancé mercredi sa tant attendue politique sur les interpellations policières, plus de huit mois après la publication d’un rapport indépendant démontrant que des «biais systémiques» existent à l’interne.

«Il s’agit d’une première au Québec, mais je vous assure que ce n’est pas une finalité. Il reste encore du travail à faire, j’en suis bien conscient. Cette politique va continuer d’évoluer dans le temps», a assuré le directeur du corps policier, Sylvain Caron. C’est un moment important pour le SPVM. Nous reconnaissons qu’il existe des disparités dans les interpellations. Et s’il y a un endroit où on peut faire une différence, c’est dans la pratique. Pour moi, la discrimination n’a jamais eu sa place.»

L’essence de la politique, dit-il, est d’établir des «balises claires» pour prévenir toute interpellation «sans fondement, ou aléatoire». Elle sera en vigueur l’automne prochain, le temps d’en présenter les grandes lignes au personnel lors d’ateliers échelonnés sur deux mois, et de mettre à jour les systèmes informatiques. Aucune sanction n’est toutefois prévue pour les policiers qui ne respecteraient pas la politique.

«En 2020, il y a lieu de se questionner sur la cible de nos efforts organisationnels pour remédier à l’enjeu du profilage racial.» -Extrait de la politique sur les interpellations du SPVM

Pour le lieutenant Vincent Richer, qui a dirigé le comité de rédaction, des interpellations répétées «peuvent effectivement altérer l’attitude d’une personne envers les policiers, et mener à une escalade». «On a tous des biais. Parfois, nos appels au 911 en ont, et les policiers qui y répondent sont donc instrumentalisés. C’est important, à ce moment-là, de faire une remise en contexte», illustre-t-il.

Plus de détails devront être fournis

La «fiche d’interpellation» que remplissent les policiers sur le terrain sera donc modifiée. Elle comprendra dorénavant les raisons de l’interpellation, les faits observables et le contexte. «Cela dit, on ne va pas ficher l’ensemble de la population. Si jamais on complétait cette fiche de façon systématique, ça pourrait être préjudiciaire pour des personnes», illustre M. Richer à ce sujet.

«Un des changements majeurs, c’est celui de contextualiser le motif pour lequel le policier est intervenu. On pourra voir à quel endroit l’interpellation s’est faite correctement et à quel endroit quelque chose n’a pas fonctionné. Ça nous aidera à déterminer sur quoi il faut travailler.» -Marc Charbonneau, directeur adjoint du SPVM

Au cours des derniers mois, la police de Montréal affirme avoir mené plus de 160 consultations pour établir les bases de cette politique, qui n’inclut pas le terme «race», tel que recommandé par des experts. Des membres de communautés marginalisées, ainsi que des organismes et des regroupements citoyens, ont été rencontrés. Le ministère de la Sécurité publique, qui prépare sa propre politique provinciale sur les interpellations, a aussi été consulté.

Nouveaux outils au SPVM

Une série de nouveaux outils verront le jour, dont la création d’une «équipe de coachs» en interpellations policières, qui guideront les patrouilleurs sur le terrain. Le sociologue d’origine haïtienne Frédéric Boisrond sera également embauché comme «conseiller stratégique indépendant». Il aura pour mandat de porter une vision «critique» sur les pratiques du SPVM.

En octobre, un rapport commandé par la Ville de Montréal démontrait que les Noirs, les Arabes et les Autochtones sont beaucoup plus susceptibles d’être interpellés par le SPVM. L’étude soulevait que des «biais systémiques liés à l’appartenance sociale» existent. Mais il est toutefois difficile de lier ceux-ci au profilage racial, selon les chercheurs, qui n’ont pas eu accès aux motifs des interpellations.

D’ici quelques jours, un second mandat sera confié à ces mêmes chercheurs. «On a reçu des chiffres bruts. Là, on veut mieux comprendre le contexte exact dans lequel ces interpellations ont été effectuées, illustre Sylvain Caron. On veut que nos policiers travaillent avec du fondement.»