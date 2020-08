Le candidat démocrate à la présidence américaine, Joe Biden, a sélectionné sa colistière. Son choix s’est arrêté sur Kamala Harris, qui a fait ses études secondaires à Westmount, sur l’Île de Montréal.

L’adversaire principal de Donald Trump pour la présidentielle a fait l’annonce très attendue sur Twitter. Harris, une sénatrice de 55 ans, pourrait ainsi devenir la prochaine vice-présidente des États-Unis, après Mike Pence.

Celle qui s’était d’abord présentée comme candidate à la présidence l’an dernier a vécu une partie de sa jeunesse sur l’Île de Montréal. Sa mère, une chercheuse de renommée décédée en 2009, a enseigné à l’Université McGill au courant des années 1970.

C’est à ce moment-là que Kamala Harris a déménagé pour étudier à l’école secondaire Westmount, dans la ville du même nom.

L’établissement anglophone a brièvement réagi mardi à la nomination de la politicienne. «Nous ne pourrions être plus fiers de l’ancienne graduée de [notre école] Kamala Harris, future vice-présidente des États-Unis!», a-t-on pu lire sur Twitter mardi.

We couldn’t be more proud of WHS graduate @KamalaHarris– future Vice President of the United States! https://t.co/NEnnV5snnZ

— Westmount High (@westmounthigh) August 11, 2020