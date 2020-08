Une manifestation à Montréal pour exiger le définancement de la police

Une journée de manifestation était organisée aujourd’hui dans plusieurs villes canadiennes pour exiger le définancement de la police. À Montréal, la statue de John A. Macdonald a été déboulonnée par des manifestants.

Organisé par le collectif La Coalition pour la libération BIPOC, les manifestations avaient lieu dans plusieurs villes du Canada comme Toronto, London, Fredericton, Moncton et Halifax. Le rendez-vous de la manifestation à Montréal était donné à la Place des arts ou une centaine de manifestants s’étaient rassemblés, sous les parapluies et avec des masques, avant d’entamer une marche dans le centre-ville tout en scandant des slogans en faveur du définancement de la police.

Principale revendication du collectif, le définancement de la police à hauteur de 50% et un réinvestissement de ce budget dans le soutien de communautés autochtones et noires. La Coalition appuie aussi plus largement des propositions comme la démilitarisation de la police ainsi qu’à un démantèlement du système carcéral.

«Nous revendiquons notre droit humain de base, celui de pouvoir vivre paisiblement et d’avoir des chances équitables de s’épanouir, de prendre soin de nos familles et de soutenir nos communautés, a affirmé une porte-parole. Sans le retrait des lois issues du colonialisme, la libération des personnes noires, autochtones et racisées est impossible. Il faut investir dans les gens, pas dans la police. Des comités de réallocation s’assureront que les budgets retirés aux forces policières soient réalloués à des initiatives communautaires», a déclaré le collectif dans un communiqué. L’objectif de leurs actions étant de mettre fin «au racisme systémique dans tous les paliers gouvernementaux au Canada».

En plus de leurs revendications concernant leur définancement, le collectif propose aussi des stratégies alternatives à un service de police, notamment un investissement «dans des services de santé mentale et des mesures de sécurité routière plus sûres», des services d’urgence communautaires «sensibles aux traumatismes pour les personnes ayant subi des violences basées sur le genre» ainsi que des services civils «de résolution de conflits afin de remplacer les interventions policières dans les cas d’infractions mineures.»

Si la manifestation s’est déroulée dans le calme, des manifestants ont néanmoins déboulonné la statue de John A. Macdonald situé sur la place du Canada, en centre-ville de Montréal. Cette statue du 1er premier ministre du Canada est régulièrement la cible de militants antiracistes, souvent aspergée de peinture rouge sang.

La statue de John A. Macdonald, située dans le parc de la Place du Canada à Montréal, a été déboulonnée samedi après-midi par des manifestants antiracistes participant à la marche Defund the Police (Définancer la police) pic.twitter.com/ei53619zJO — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) August 29, 2020

Montréal va-t-il réduire le financement du SPVM ?

Cette manifestation intervient dans un contexte de protestation contre la violence policière et le racisme systémique important qui courent depuis plusieurs mois. Déjà touchée par la mort de George Floyd en mai dernier, la colère de certaines communautés a été ravivée cette semaine par l’affaire Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans, gravement blessé après s’être fait tirer 7 fois dans le dos par un policier le 23 août dernier à Kenosha dans le Wisconsin. Jacob Blake est toujours à l’hôpital, et restera vraisemblablement paralysé selon sa famille.

Les manifestations qui ont suivi ont été aussi le théâtre d’une fusillade ayant fait deux morts et un blessé grave, après qu’un jeune de 17 ans, membre d’une milice ait ouvert le feu sur les manifestants. Une contestation et un mouvement populaire qui prend de l’ampleur à quelques mois des élections présidentielles américaines.

Les appels au définancement des services de police au profit d’organismes communautaires sont réguliers depuis plusieurs semaines et souvent une revendication des manifestants comme à Montréal en juin dernier. Certaines villes comme Toronto ont déjà réalloué des financements de leur service de police.

Il y a quelques jours, la Ville de Montréal a inclus le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) parmi la liste des services qui pourraient subir une baisse de leur financement pour permettre à la métropole d’équilibrer ses finances. La Fraternité des policiers et policières de Montréal s’est vivement opposée à cette possible réduction du financement du SPVM dans un mémoire publié lundi dernier. Selon eux, un tel projet nuirait à la sécurité publique, et pourrait entraîner une hausse de la criminalité.