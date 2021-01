Les visites interdites dans les hôpitaux de l’Est de Montréal

Les visites sont désormais interdites dans les hôpitaux de l’Est de l’île de Montréal, selon un avis diffusé aujourd’hui par les autorités. La mesure concerne l’Hôpital Santa Cabrini, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

L’interdiction des visites se poursuivra jusqu’à nouvel ordre.

Seuls le conjoint ou l’accompagnateur en salle d’accouchement, ainsi que le parent sur les unités de soins en pédiatrie et en néonatalogie et lors d’un rendez-vous en cliniques externes de pédiatrie, seront admis dans ces trois centres hospitaliers.

De plus, les visites demeurent permises pour les personnes en soins palliatifs et de fin de vie.

Selon le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, cette mesure vise à protéger les usagers les plus vulnérables face aux risques reliés à la pandémie. Elle est devenue nécessaire face à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans l’est de Montréal et du nombre d’éclosions d’infections nosocomiales, c’est-à-dire les infections acquises au cours d’un épisode de soins administrés par un établissement du réseau de la santé et touchant les patients et les soignants.

C’est d’ailleurs dans le secteur desservi par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal que se trouve le plus grand nombre de nouveaux cas à Montréal depuis les 14 derniers jours – 3498 sur 11 755 – et le plus grand taux de cas pour 100 000 personnes depuis le début de la pandémie (4141,7). Le taux total à Montréal est de 3 640 cas.

Selon le plus récent rapport sur les éclosions actives à Montréal datant du 29 décembre, 24 % des éclosions étaient liées à un établissement du réseau de la santé, ce qui fait le deuxième type de lieu le plus touché après le milieu scolaire (38 %).

Le taux d’occupation dans l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont se situe à 165 %, le plus élevé à Montréal.