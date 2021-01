Arrêté pour alcool au volant après un accident dans le tunnel

Un automobiliste de 26 ans, gravement blessé dans un accident forçant la fermeture du tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine, dimanche soir, devra faire face à la justice.

Il roulait en sens inverse sur l’autoroute 25 Nord quand il a violemment percuté un camion-benne et une camionnette de style pick-up à l’entrée du tunnel, à Longueuil. Le jeune homme a été transporté à l’hôpital dans un état critique. Lundi matin, on ne craignait plus pour sa vie.

La drogue, l’alcool et la vitesse pourraient être en cause. Il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblie ainsi que conduite dangereuse. Il pourrait comparaître plus tard dans la journée depuis son lit d’hôpital.

Le conducteur de la camionnette a subi des blessures mineures alors que celui du camion-benne s’en est sorti indemne.

Les spécialistes en enquête collision de la Sûreté du Québec (SQ) font enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident. On ignore à quel endroit le chauffard a commencé à circuler dans le mauvais sens.

Le tunnel a été fermé en direction nord jusqu’à 3h.