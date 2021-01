Montréal-Nord: une centaine de logements abordables en 2022

La construction des 101 nouveaux logements abordables sur le boulevard Pie-IX sera menée à terme au printemps 2022, a annoncé par communiqué le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. L’immeuble le Phoenix, qui s’élèvera à 10 étages, représente un investissement de plus de 25 M$.

Par le biais de son programme AccèsLogis, la Société d’habitation du Québec (SHQ) subventionne à la hauteur de 6 M$ la construction de cet édifice situé à l’angle du boulevard Pie-IX et de la rue Larin. Grâce à son Programme de supplément au loyer, 81 locataires n’auront qu’à débourser 25% de leurs revenus pour se loger. Cette aide de près de 1,4 M$ est également assumée à 10% par la Ville de Montréal.

D’ailleurs, un peu plus de 9 M$ ont été accordés par la Ville pour la réalisation du projet. «Les besoins pour du logement social et abordable à Montréal-Nord sont majeurs, affirme Geneviève Jutras, l’attachée de presse principale du cabinet de Valérie Plante. Plus d’une centaine de logements seront construits avec Phoenix, mais nous sommes bien conscients que les besoins sont plus nombreux».

Mobilité

«C’est un projet humain et qui permettra à des familles et à des personnes seules de bénéficier d’un logement abordable et sécuritaire», a indiqué Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Le nouvel immeuble résidentiel devrait permettre d’augmenter le nombre de logements sociaux dans un secteur de Montréal-Nord où l’offre est «largement en déficit», souligne pour sa part la mairesse d’arrondissement Christine Black.

La ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole et de la région de Montréal Chantal Rouleau considère le projet particulièrement intéressant pour Montréal-Nord.

«La pandémie a mis en lumière des situations qui sont importantes à corriger notamment par rapport au logement dans l’arrondissement, a affirmé la ministre Rouleau en entrevue avec Métro. Ce qui est très intéressant avec cet immeuble, c’est la proximité des services essentiels et l’accessibilité au transport collectif pour les nombreuses familles et personnes seules qui vont y habiter».

Approuvé par l’arrondissement de Montréal-Nord en avril 2020, le projet se situe à proximité du futur Service rapide par bus (SRB). La mairesse Christine Black avait alors signifié l’importance de cet immeuble dans «une phase de développement harmonieux de l’ensemble du boulevard».

«Permettre aux gens de se déplacer facilement aide à l’amélioration de leur qualité de vie. Pour l’accès aux soins, l’accès à l’emploi, l’accès aux services. C’est quelque chose qui manque à Montréal-Nord présentement», affirme la ministre Rouleau.

L’arrivée du REM a également été soulignée comme un point important par la ministre caquiste. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonçait au mois de décembre le prolongement du Réseau express métropolitain dans l’est et le nord de l’île. Vingt-trois stations seront ajoutées. Prévu pour 2029, le REM devrait contribuer à faciliter la mobilité dans le nord de la métropole selon Mme Rouleau.