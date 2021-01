Les taxes municipales pour 2021 seront envoyées fin février

Les comptes de taxes municipales pour l’année 2021 seront envoyés aux résidents à la fin du mois de février, et non en janvier comme à l’habitude, en raison de la pandémie. Il sera possible de payer les taxes en deux versements si le solde est de 300$ ou plus, sans intérêt ni frais de pénalité.

Deux jours ouvrables sont à prévoir pour que la Ville reçoive l’argent. La date limite pour le premier versement est le 1er juin. Le deuxième devra être effectué avant le 1er septembre. Des frais sont calculés de jour en jour à 0,75 % d’intérêt et 0,41 % de pénalité pour tout paiement effectué après ces échéances.

Avec l’ajout de pénalités, il sera possible de payer les taxes en plus de deux versements.

Il est possible de payer en ligne par le biais de votre institution bancaire, en personne à l’un des points de service ou par la poste. L’envoi de lettre peut être traité plus lentement en raison de la pandémie.

