RénoPlex: Un programme de subventions pour rénovations résidentielles

Un programme de subventions pour les rénovations résidentielles, RénoPlex, sera offert par la Ville de Montréal dans tous les arrondissements, dès le 1er février. Les bénéficiaires pourraient toucher jusqu’à 20 000$ pour une maison unifamiliale et 40 000$ pour un immeuble de deux à cinq logements.

Le développement durable et l’augmentation de la résilience des bâtiments sont des objectifs visés par cette initiative, indiquent les membres du comité exécutif de la Ville. Les rénovations n’entraîneront pas le déplacement des locataires.

«Rénoplex est proposé dans un contexte marqué par un faible taux d’inoccupation des immeubles, a déclaré le responsable de l’habitation Robert Beaudry via communiqué. Je suis très heureux que 40 000 logements de plus pourront être éligibles pour des subventions à la rénovation grâce à ce nouveau programme.»

Ces subventions permettront notamment de faire des travaux de remplacement de chauffage, d’installation d’une borne pour voiture électrique ou d’un toit végétal, de réparation des fondations et de travaux de ventilation.

Ce projet concorde également avec le Plan Climat de la Ville, prévoyant 46 mesures afin de rendre la métropole carboneutre d’ici 2050. La Ville prévoit approuver annuellement 325 demandes d’adhésion, pour un coût total estimé à 4,9M$.

Une augmentation de 50% du montant maximal de subvention est prévue pour les bâtiments d’organisme à but non lucratif. Ils pourront donc toucher jusqu’à 30 000$ pour les immeubles à un logement et 60 000$ pour ceux de deux à cinq logements.

Les programmes Rénovation à la carte, Stabilisation des fondations et Rénovation résidentielle majeure prendront fin avec l’arrivée de RénoPlex.

Les critères d’admission au programme et la procédure d’envoi des demandes seront dévoilés le 1er février.

Six logements et plus

Les propriétaires d’immeubles locatifs à six logements et plus ont accès au programme Réno logement abordable, dont les bénéficiaires peuvent toucher jusqu’à 14 000$ par logement, jusqu’à 500 000$ depuis l’été 2020.

Les subventions doivent servir, selon le cas, à des travaux pour améliorer la santé des locataires et pour réparer des éléments identifiés comme étant détériorés.

Seuls les immeubles dont au moins le tiers sont considérés comme abordables selon une liste de prix préparée par la Ville peuvent profiter du programme.

